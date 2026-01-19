Dinamarca y Groenlandia proponen a Rutte una misión de la OTAN en torno a la isla ártica mientras Trump insiste en hacerse con el territorio aunque evita hablar del uso de la fuerza

¿Por qué es importante? El ministro danés de Defensa ha señalado únicamente que "el secretario general de la OTAN ha tomado en consideración" la petición: "Espero que podamos lograr un marco sobre cómo podría llevarse a cabo".

Dinamarca y Groenlandia han propuesto este lunes al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el establecimiento de una misión de la Alianza en torno a la isla ártica, ha informado el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen. "Lo hemos debatido y también lo hemos propuesto", ha dicho Poulsen a la prensa tras reunirse junto con la responsable de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, tras reunirse con Rutte en Bruselas, si bien no reveló cuál fue la respuesta de este. Todo ello en un día en que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha insistido con nuevos comentarios en hacerse con este territorio autónomo danés.

Además, el ejército de Dinamarca ha asegurado a la agencia Reuters que un avión militar con soldados de su país aterrizará este lunes por la noche en Kangerlussuaq, en el oeste de Groenlandia. Fuentes de las Fuerzas Armadas danesas lo describieron como "una contribución sustancial" a las maniobras que van a realizarse los próximos meses en la isla ártica, aunque no han dado más detalles.

El ministro danés de Defensa ha señalado únicamente que "el secretario general de la OTAN ha tomado en consideración" la petición. "Espero que podamos lograr un marco sobre cómo podría llevarse a cabo" esa misión en torno a Groenlandia y el Ártico, ha remarcado Poulsen. En los últimos días, soldados de varios países aliados de la OTAN llegaron a Groenlandia como parte del ejercicio Arctic Endurance, que se centra en la defensa del flanco norte de la Alianza Atlántica, pero se trata de unas maniobras lideradas por Dinamarca y no de una misión específica de la organización aliada.

El ministro danés de Defensa ha considerado que la misión actual liderada por Dinamarca no ha fracasado pese a las amenazas arancelarias de Trump -quien ha alegado que quiere hacerse con la isla ártica por las buenas o por las malas ante la supuesta amenaza de Rusia y China en la región- a los ocho países que participan en las maniobras militares. "Nada ha fracasado en cuanto a garantizar una mayor presencia de los aliados de la OTAN en Groenlandia", ha afirmado, y ha recalcado que se trata de una "estrategia clara", ya que Dinamarca quiere asumir una mayor responsabilidad por la seguridad común en el Ártico.

"El hecho de que ahora estemos realizando el ejercicio se ha comunicado de manera bastante abierta, por lo que no ha sido una sorpresa, ni siquiera para la administración estadounidense", ha enfatizado. Poulsen ha subrayado que Dinamarca seguirá intentando mantener un diálogo con EEUU sobre Groenlandia y el Ártico. "No será la Mancomunidad del Reino (de Dinamarca) la que renuncie a insistir en el diálogo", ha insistido. También ha considerado que Rutte "ha dedicado mucho esfuerzo a escuchar lo que hemos dicho" y "es plenamente consciente del desafío al que nos enfrentamos".

Esto también se aplica a "los desafíos en relación con la OTAN". "Si EEUU se retirara mañana de la OTAN, tendríamos un enorme desafío para defendernos por nosotros mismos", ha recalcado, pero ha insistido en que algunas declaraciones del presidente estadounidense son "realmente hirientes". Rutte ha optado en las últimas semanas por no entrar a valorar las tensiones creadas por el deseo de Trump de hacerse con el control de Groenlandia, sino que se ha centrado más bien en la importancia de la seguridad en el Ártico.

Por su parte, el secretario general de la OTAN ha asegurado este lunes que seguirán trabajando por la seguridad colectiva y las inversiones en "capacidades clave" en la región ártica. "Hemos hablado de la importancia del Ártico, incluida Groenlandia, para nuestra seguridad colectiva y de cómo Suecia está aumentando las inversiones en capacidades clave. Seguiremos trabajando juntos como aliados en estas importantes cuestiones", ha dicho el político neerlandés a través de un mensaje en redes sociales.

Trump, sobre usar la fuerza para tomar Groenlandia: "Sin comentarios"

Trump, mientras, se ha negado a aclarar este lunes si considera usar la fuerza para tomar Groenlandia poco después de advertir en una carta al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, que "ya no siente la obligación de pensar únicamente en la paz" después de que no le concedieran el Premio Nobel. "Sin comentarios", ha dicho en una entrevista telefónica con la cadena 'NBC News'.

El mandatario ha vuelto a defender su intención de anexionar el territorio autónomo danés unos días después de amenazar con un arancel del 10%, a partir del 1 de febrero, a los productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia enviados a EEUU por oponerse a sus planes. El gravamen, que afectaría a aliados de Washington en la OTAN, se ampliará hasta un 25%, a partir del 1 de junio de 2026, y será "exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia".

Preguntado por si seguirá adelante con sus planes arancelarios si no se llega a un acuerdo antes, Trump ha afirmado: "Sí, al 100 %". El mandatario estadounidense ha cargado contra los líderes europeos que se han opuesto a sus planes expansionistas porque, según él, son necesarios para proteger la seguridad de EEUU ante amenazas externas. "Europa debería centrarse en la guerra con Rusia y Ucrania porque, francamente, ya se ve lo que les ha traído", ha declarado. "Eso es en lo que Europa debería centrarse, no en Groenlandia".

El primer ministro noruego y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, le enviaron una carta a Trump para explicarle "su postura sobre el aumento de aranceles" y señalarle "la necesidad de desescalar el intercambio de palabras". Fue entonces cuando el presidente estadounidense le advirtió al primer ministro noruego que como su país "decidió no concederle el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más", ya no siente "la obligación de pensar únicamente en la paz". "Aunque siempre será predominante, ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para EEUU", escribió en un mensaje filtrado por el corresponsal de la cadena 'PBS News' Nick Schifrin.

Pese a que el primer ministro defendió que la decisión de otorgarle el premio a la líder opositora venezolana María Corina Machado depende del "Comité Nobel independiente y no del Gobierno noruego", Trump lo rechazó. "Noruega lo controla totalmente, a pesar de lo que digan", ha afirmado en la entrevista. "Les gusta decir que no tienen nada que ver con ello, pero tienen mucho que ver", ha remarcado.

