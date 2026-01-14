Dinamarca anuncia más presencia militar en Groenlandia junto a aliados de OTAN ante las presiones de Trump

El contexto El comunicado ha llegado horas antes de una reunión de alto nivel en Washington entre Estados Unidos (EEUU), Dinamarca y la isla ártica.

El Ministerio de Defensa de Dinamarca ha anunciado que a partir de este miércoles aumentará la presencia militar y las maniobras en Groenlandia ante las pretensiones imperialistas del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, de hacerse con la isla ártica.

En este sentido, el comunicado explica que el despliegue se realizará en colaboración con los aliados de la OTAN y con el objetivo de "entrenarse en la capacidad para operar en las condiciones especiales del Ártico y reforzar la huella de la Alianza en el Ártico, en beneficio tanto de la seguridad europea como transatlántica".

Asismismo, en la información se añade que habrá mayor presencia en y alrededor de la isla de "aviones, barcos y soldados, también de los aliados de la OTAN". Entre las posibles actividades que se realizarán a lo largo de este años 2026 se menciona la protección de instalaciones esenciales para la sociedad; ayuda a las autoridades (incluida la policía); recepción de tropas aliadas; despliegue de cazas; y tareas militares para la Marina.

Además, el responsable de la defensa en los territorios autónomos daneses de Groenlandia y las Islas Feroe, llamado Comando Ártico, "informará de forma continua a los groenlandeses sobre las actividades y tendrá un diálogo estrecho con las autoridades y actores groenlandeses relevantes".

Por otro lado, Defensa ha recordado que el verano pasado ya aumentó su presencia en la isla con varias iniciativas, entre las que menciona las maniobras realizadas con otros cuatro países de la OTAN: Francia, Noruega, Suecia y Alemania.

"La seguridad en el Ártico tiene un significado fundamental para el Reino de Dinamarca y nuestros aliados y por eso es importante que fortalezcamos aún más nuestra capacidad de operar en la región, junto con nuestros aliados", ha señalado en el comunicado el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen.

Poulsen ha añadido que, en las próximas semanas, Dinamarca y sus aliados "árticos y europeos" determinarán cómo se plasmará de forma concreta el aumento de militares y de actividad militar.

Por su parte, la televisión pública danesa 'DR' había informado horas antes del envío a Groenlandia de un comando de avanzada para preparar la llegada de más efectivos militares. De hecho, un avión del Ejército danés aterrizó este lunes por la noche en el aeropuerto de Nuuk, capital de Groenlandia, de acuerdo con imágenes difundidas el medio precitado.

Por otro lado, Dinamarca ha anunciado el último año una partida de unos 42.000 millones de coronas danesas (unos 6.000 millones de euros) para reforzar de forma directa la defensa en Groenlandia, lo que incluye más barcos, más satélites y más drones.

A ello se suma que el ministro de Defensa danés reiteró este martes que Copenhague está dispuesto a aumentar la presencia militar en el Ártico, que EEUU le ha acusado de descuidar ante la supuesta presencia de barcos rusos y chinos en sus proximidades, a pesar de que Washington ha reducido también la suya en Groenlandia, donde posee una base al norte de la isla.

Respecto a Europa, varios países, con Reino Unido y Alemania a la cabeza, han comentado esta semana que estudian la posibilidad de que la OTAN aumente su presencia en la isla para tratar de calmar al presidente Trump que alude a motivos de defensa nacional para justificar hacerse con el control de Groenlandia.

Todo, a horas de que este miércoles se reúnan el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el vicepresidente norteamericano, JD Vance, que ejerce de anfitrión. Precisamente, la cita ha cambiado el lugar de celebración siendo el despacho de Vance y no la Casa Blanca como estaba previsto.

