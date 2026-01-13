La difícil tarea de volver a ser niño en Gaza: regresan a las aulas más de dos años después entre bombardeos y restos de tiroteos

¿Por qué es importante? Cuando en 2023 comenzó la ofensiva israelí, se suspendieron las clases y desde entonces no habían podido volver.

Ser un niño en Gaza es especialmente complicado desde hace más de dos años. Toulin Al-Hindi, una niña de siete años, ha podido regresar a las aulas, que son tiendas de campaña sin mesas ni sillas, protegidas por puertas improvisadas. A pesar de las dificultades, Toulin y sus compañeros están felices de volver a aprender. Según Unicef, más del 97% de las escuelas de Gaza han sufrido daños. La actividad escolar se reanuda bajo la amenaza constante de la violencia, lo que genera miedo en los padres. Sin embargo, los niños sonríen mientras asisten a clases improvisadas en Beit Lahiya. Israel sigue violando el alto al fuego, dejando miles de muertos en la Franja.

Ser un niño en Gaza nunca ha sido fácil, pero desde hace más de dos años es especialmente complicado. Por eso, actos como la vuelta al cole, aunque sea entre escombros, agujeros de bala y en tiendas de campaña, les acerca un poco a la normalidad de la que otros gozan.

Este es el caso de Toulin Al-Hindi, una niña gazatí de tan solo siete años, que hace pocos días ha podido regresar a las aulas. Como cada mañana, su madre la peina para que vaya arreglada a clase, una clase que no es como a las que estamos acostumbrados, ya que es una tienda de campaña en la que ni siquiera hay mesas o sillas y en la que tienen que protegerse de las balas con unas puertas improvisadas. Sin embargo, Toulin y sus compañeros están felices por volver a aprender y por recuperar un derecho fundamental: ir a la escuela.

"Ha pasado tiempo, durante la guerra no había escuelas y nos aburríamos. Queremos volver porque allí aprendemos a leer y a escribir y a volvernos inteligentes", ha asegurado Toulin, para quien su camino al colegio no es por grandes avenidas o con una ruta en autobús escolar, sino entre escombros y casquillos de bala. Tanto es así que las chapas metálicas que actúan como puertas improvisadas en su centro escolar también están llenas de disparos.

Según los datos de Unicef, más del 97% de las escuelas de Gaza han sufrido daños o quedaron destruidas durante los más de dos años de ofensiva israelí. "El fuego llega a las tiendas de campaña que rodean la escuela a diario. Esta escuela es un punto de resiliencia y firmeza", ha indicado Yara Abu Ghalweh, supervisora escolar.

Además, la actividad escolar se ha reanudado a la sombra de la peligrosa 'línea amarilla' marcada y controlada por Israel. "Ayer hubo mucho fuego aleatorio a la hora de la salida de la escuela. Aunque estamos en alto el fuego, una niña resultó herida en el cuello", ha indicado Yasmine Al-Ajouri, madre de Toulin, para quien el regreso a las aulas, igual que para el resto de padres, está marcado por el miedo y la angustia. "Le digo: 'Cuídate'; 'cúbrete junto a un muro'; 'date prisa en la carretera'; 'si pasa algo, haz esto'".

Sin embargo, ellos son niños y juntos sonríen mientras se encaminan en fila india hacia las aulas improvisadas. En ellas se tienen que sentar en el suelo y utilizan palés de madera a modo de pupitre mientras repiten la lección. "Aunque no nos sentamos en sillas, gracias a Dios empezamos a ir a la escuela", ha expresado Toulin.

Con todo, esta chica es uno de los aproximadamente 400 niños que asisten a estas clases improvisadas en Beit Lahiya, al norte de Gaza. Mientras, Israel sigue violando el alto al fuego firmado con Hamás y ya ha dejado un reguero de más de 71.000 muertos en la Franja.

