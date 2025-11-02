Diez heridos tras un apuñalamiento múltiple en un tren en Huntingdon, Reino Unido

Momentos posteriores al apuñalamiento múltiple que ha tenido lugar en un tren en Huntingdon, Reino Unido.

Los detalles Todos los afectados han sido trasladados al hospital: nueve con heridas de gravedad y una con lesiones leves. Por su parte, la Policía británica confirma que "no se han registrado fallecimientos".

Al menos diez personas han resultado heridas, nueve de ellas con "lesiones que ponen en peligro su vida", tras un apuñalamientomúltiple que ha tenido lugar en el interior de un tren en la estación del municipio de Huntingdon, en Reino Unido.

El país se encuentra totalmente conmocionado tras conocer estos hechos, que han sucedido este sábado a 120 kilómetros de Londres, así lo ha indicado la Policía británica.

Todos los afectados han sido trasladados al hospital: nueve con heridas de gravedad y una con lesiones leves. Asimismo, los agentes exaltan que "no se han registrado fallecimientos".

La Policía del condado de Cambridgeshire ha especificado que los hechos han tenido lugar alrededor de las 19.30 horas (hora local) y que dos individuos han sido arrestados. Además, revelan que recibieron hasta 999 llamadas alertando del apuñalamiento.

El incidente ha sido considerado como "grave" y agentes de la Policía Antiterrorista se encuentran participando en la investigación para esclarecer lo sucedido y la motivación para el ataque. Asimismo, las autoridades han cerrado al tráfico la carretera A-1307, que conduce a Huntingdon.

Despliegue de un "operativo a gran escala"

El Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra ha confirmado el despliegue de un "operativo a gran escala" para el transporte de los heridos que incluyó "numerosas ambulancias, comandantes tácticos, nuestro Equipo de Respuesta en Áreas Peligrosas y equipos de cuidados intensivos".

"El terrible incidente ocurrido en un tren cerca de Huntingdon es profundamente preocupante. Mis pensamientos están con todos los afectados, y agradezco la respuesta de los servicios de emergencia. Cualquier persona que se encuentre en la zona debe seguir las indicaciones de la Policía", ha sostenido el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, en un mensaje desde su cuenta de X.

De la misma forma, el alcalde de Cambridgeshire y Peterborough, Paul Bristow, ha mostrado sus condolencias a los heridos en el incidente. "Mis pensamientos y oraciones están con todos los afectados", ha indicado.

Mientras, la secretaria de Interior, Shabana Mahmood, ha confirmado las detenciones y ha pedido al público "evitar comentarios y conjeturas en esta etapa preliminar". La estación de Huntingdon ha sido cerrada al público y el tráfico ferroviario interrumpido, según la compañía nacional de ferrocarriles.

