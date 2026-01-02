Las devastadoras imágenes del incendio en Suiza: una chica logra escapar del bar totalmente quemada

¿Por qué es importante? Precisamente, gracias a las grabaciones que se han ido difundiendo se ha podido avanzar en la investigación. Aún no hay una causa específica para el origen del incendio, pero todo apunta a las bengalas de las botellas de champán.

El incendio en la discoteca Le Constellation en Crans-Montana, Suiza, ha dejado cerca de 50 muertos y más de 100 heridos. Las primeras hipótesis sugieren que el fuego pudo originarse por bengalas en botellas de champán. La fiscal general de Valais, Beatrice Pilloud, indicó que estos objetos estaban demasiado cerca del techo, causando una rápida deflagración. La mayoría de heridos son suizos, franceses e italianos, y la identificación de los cuerpos es compleja debido al nivel de quemaduras. Los familiares buscan desesperadamente información sobre sus seres queridos. España ha ofrecido ayuda para atender a los heridos, y el ministro José Manuel Albares ha expresado sus condolencias a Suiza.

El incendio en el local Le Constellation ubicado en la estación de esquí de Crans-Montana (Suiza) deja ya cerca de 50 personas muertas y más de un centenar de heridos. Las primeras hipótesis señalan que el fuego pudo producirse por una bengala, pero hasta que la investigación lo aclare, lo que se va difundiendo son las imágenes del interior de la discoteca y de cómo las personas que estaban en su interior trataban de escapar. Estas mismas son casi más impactantes que las propias noticias.

En una de estas grabaciones una mujer salta desde una cristalera a la calle con buena parte de su cuerpo quemado; en otras se ve correr a la gente dentro del local entre el humo intentando buscar una salida; así como en instantáneas alternativas se puede apreciar a un grupo de jóvenes colapsando una de las salidas.

¿Qué ha pasado en Crans-Montana?

Durante la celebración de la Nochevieja se produjo un incendio que rápidamente se extendió por el local. Según algunas de las imágenes que se han ido publicando, las bengalas que iban unidas a las botellas de champán serían la causa del mismo. "Todo apunta a que el incendio se originó con velas o bengalas colocadas sobre botellas de champán", ha señalado la fiscal general de Valais, Beatrice Pilloud, en una declaración ante los medios.

Según ha matizado, dichos objetos estaban colocados "demasiado cerca" del techo. "A partir de ahí, se produjo una deflagración muy rápida y generalizada", ha añadido. No obstante, ha confirmado que "no se descarta" ninguna hipótesis que explique la muerte de cerca de 50 jóvenes de entre 16 y 26 años.

La mayoría de heridos son suizos, franceses e italianos

Pilloud ha detallado que ya se conoce la identidad de la mayoría de los 119 heridos: 71 son suizos, 14 franceses, 11 italianos, cuatro serbios, un bosnio, un belga y un luxemburgués, un polaco y un portugués. A todos ellos hay que sumar a seis personas cuya identidad es incierta.

Asimismo, ya se han retirado todos los cuerpos calcinados del interior del local y se ha comenzado a tratar de identificar los cuerpos sin vida. Sin embargo, las autoridades ya han advertido que será un trabajo muy complejo, puesto que el nivel de las quemaduras es muy elevado. Tanto es así que se tendrá que recurrir al análisis de dientes y huesos.

Los familiares y amigos imploran información

Los padres y amigos de los jóvenes que aún no han sido identificados o que están de desaparecidos han pedido desesperadamente noticias de sus seres queridos mientras las embajadas extranjeras se esforzaban por determinar si sus ciudadanos estaban entre las personas atrapadas en una de las peores tragedias que han sacudido a Suiza.

Por su parte, Marco, un joven de 20 años originario de Milán, le ha comunicado a 'Reuters' que 20 de sus amigos estaban desaparecidos: "Algunos están heridos, en mal estado. Otros están completamente a salvo. Y de algunos de nuestros amigos no tenemos noticias. Nos dijeron que nunca los encontraron". "Nadie puede ayudarnos a encontrarlos", ha añadido.

"Es necesario realizar todo este trabajo porque la información es tan terrible y delicada que no se puede comunicar nada a las familias, a menos que estemos 100% seguros", ha declaradoMathias Reynard, jefe de gobierno del cantón del Valais. "Los expertos estaban utilizando muestras dentales y de ADN para identificar a las víctimas por el estado de los cuerpos, por las quemaduras", ha agregado.

España se ofrece para atender a los heridos

España ha ofrecido a Suiza la disponibilidad del país a recibir heridos del incendio en la estación suiza y a prestar la ayuda que puedan necesitar. Un ofrecimiento que ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una conversación que ha mantenido este viernes con su homólogo suizo, Ignazio Cassis, de la que ha informado a través de la red social X.

Albares, que ha insistido en que hasta el momento no hay constancia de víctimas españolas en el siniestro, ha trasladado al ministro suizo sus condolencias y la solidaridad "por el catastrófico incendio".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.