Detenidos once jóvenes en Roma por secuestrar y torturar a personas en un garaje

Los detalles Cinco de los arrestados son menores de edad y seis mayores. Ataban de pies y manos a sus víctimas y las sometían a "repetidos actos de crueldad" como golpes con objetos contundentes o vertidos de agua hirviendo.

La policía de Roma ha detenido a once jóvenes acusados de secuestrar y torturar a varias personas en un garaje, donde cometieron "repetidos actos de crueldad", como verter agua hirviendo sobre ellas, motivados por deudas de drogas y celos. Del total de arrestados, cinco son menores de edad, de los cuales dos han sido enviados a un Instituto Penal Juvenil y los otros tres han sido alojados en una comunidad. Los seis restantes son mayores de edad y han ingresado en prisión de forma cautelar.

Todos los arrestados son italianos y residentes en Roma y se les han imputado los delitos de tortura; secuestro de personas; tentativa de extorsión; secuestro con fines de extorsión; transporte ilícito de explosivos en lugar público y daño agravado. "Algunos de los investigados, por deudas de droga y motivos de celos, son sospechosos de haber sacado a las víctimas de sus domicilios para trasladarlas a un garaje ubicado en el barrio Massimina en Roma, donde las habrían privado de su libertad durante varias horas", han explicado los carabineros en un comunicado, recogido por la 'Agencia EFE'.

Según las reconstrucciones de los investigadores, los imputados ataron las manos y los pies de las víctimas a sillas; les vendaron los ojos y las sometieron a "repetidos actos de crueldad", como puñetazos; bofetadas; golpes con barras u otros objetos contundentes, llegando incluso a verter agua hirviendo sobre ellas, provocándoles graves lesiones.

Con todo, la investigación se inició en marzo de 2025 a raíz de una detención por posesión de drogas, que permitió reunir pruebas sobre dos episodios distintos de tortura, lesiones y secuestro con fines de extorsión ocurridos en enero del mismo año.

