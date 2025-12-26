Detenido el presunto autor de un ataque con cuchillo a tres mujeres en el metro de París

¿Por qué es importante? Las mujeres han sido heridas leves, pero se encuentran en estado de 'shock'. El agresor es un viejo conocido de la Policía, puesto que cuenta con distintos antecedentes. Se le acusa de tentativa de homicidio voluntario y violencia voluntaria con arma.

La Policía francesa ha detenido a un hombre que hirió a tres mujeres con un cuchillo en la línea 3 del metro de París. Tras huir, fue arrestado en su domicilio en Sarcelles. La Fiscalía de París explicó que su identificación fue posible gracias a las imágenes de videovigilancia y la geolocalización de su móvil. Las mujeres sufrieron heridas leves y un fuerte shock emocional. Aunque se desconocen las motivaciones, no se considera un acto terrorista, sino posiblemente un trastorno psiquiátrico. El agresor, nacido en 2000, tenía antecedentes policiales. El tráfico en la línea 3 del metro ya ha vuelto a la normalidad.

La Policía francesa ha detenido al hombre que este viernes ha herido a tres mujeres con un cuchillo en un convoy de la línea 3 del metro de París, según han informado las autoridades. Tras darse a la fuga, la Policía puso en marcha una operación para capturar al sospechoso, que finalmente fue arrestado en su domicilio, en Sarcelles, al norte de la capital francesa.

En un comunicado, la Fiscalía de París ha explicado que el hombre ha sido identificado "gracias a las imágenes de videovigilancia" y a la posterior "activación de la geolocalización de su teléfono móvil". El Ministerio Público también ha detallado que los servicios de la seguridad regional de los transportes (SRT) están a cargo de la investigación "por los delitos de tentativa de homicidio voluntario y violencia voluntaria con arma", según ha informado la 'Agencia EFE'.

De acuerdo con el diario 'Le Figaro', las tres mujeres han resultado heridas de carácter leve, aunque han sufrido un fuerte "shock" emocional. Se desconocen las motivaciones de este ataque, aunque, de momento, la pista terrorista no es la principal, puesto que la Fiscalía Antiterrorista no ha sido accionada, y los investigadores parecen inclinarse por la posibilidad de que el agresor padeciera un "trastorno psiquiátrico", de acuerdo con el canal 'BFMTV'.

La Fiscalía ha indicado que el presunto agresor nació en el 2000 y ya era "conocido por los servicios de policía por diversos antecedentes, entre ellos delitos contra la propiedad".

El operador del metro de París, la RATP, ha informado inicialmente en sus redes sociales de que el tráfico en la línea 3, que atraviesa la ciudad de este a oeste, funcionaba "con perturbaciones" debido a "un incidente" no detallado, aunque la situación ya ha vuelto a la normalidad. El periódico 'Le Parisien' ha precisado que las agresiones se produjeron entre las 16:15 y 16:45, hora local (15.15 y 15.45 GMT) en las estaciones de Arts-et-Métiers, République y Opéra.

