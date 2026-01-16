Despliegue de tropas para sofocar disturbios y detener migrantes: así es la Ley de Insurrección que Trump amenaza con aplicar en Minnesota

¿Por qué es importante? Pretende aplicarla en Minneapolis para acabar con las protestas contra el ICE. Permite al presidente desplegar incluso a la Guardia Nacional para acabar con las protestas, ejecutar órdenes judiciales o detener migrantes.

El asesinato de Renee Nicole Good por agentes del ICE ha intensificado las protestas en Minneapolis. La respuesta del presidente Donald Trump ha sido amenazar con implementar la Ley de Insurrección, una norma del siglo XIX que permite el despliegue de tropas para controlar disturbios. Esta ley, creada en 1807 por Thomas Jefferson, otorga al presidente un amplio poder para usar el ejército dentro del país. Trump pretende utilizarla para sofocar las revueltas en Minneapolis, un enfoque que podría extenderse a otras ciudades. La última aplicación de esta ley fue en 1992, durante los disturbios raciales en Los Ángeles. Mientras tanto, Trump parece estar utilizando esta situación para aumentar la tensión política en Estados Unidos.

El asesinato de Renee Nicole Good a manos de los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no ha hecho, sino agravar la tensión en las calles de Minneapolis. Los ciudadanos de esta localidad del estado de Minnesota se han levantado contra los agentes y llevan una semana de protestas. Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, en lugar buscar una resolución pacífica del conflicto ha amenazado con implantar la Ley de Insurrección, una norma del siglo XIX que aumenta la represión.

"Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley ni impiden que los agitadores profesionales e insurrectos ataquen a los patriotas del ICE, quienes solo intentan hacer su trabajo, instituiré la LEY DE INSURRECIÓN", así lo ha comunicado el líder republicano a través de su perfil de Truth Social.

¿Qué es la ley de insurrección?

Esta ley fue promovida en 1807 por el expresidente estadounidense Thomas Jefferson ante la conspiración de Aaron Burr. El exvicepresidente fue acusado de planear revueltas para lograr la creación de una nueva nación en los territorios de Luisiana o partes de México que el país había adquirido recientemente.

La medida permite al presidente desplegar tropas, incluida la Guardia Nacional, para sofocar disturbios, así como ejecutar órdenes judiciales o detener migrantes. En este sentido, su redacción es tan amplia y genérica que concede al presidente un enorme margen de maniobra para usar al ejército dentro del país. "[Trump] habló alto y claro a los demócratas de todo el país", ha defendido la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Asimismo, el líder republicano pretende usar esta legislación, la cual se reserva para casos muy excepcionales y extremos para acabar con las revueltas de Minneapolis y que podría extenderse a otras ciudades. La última vez que se aplicó fue en 1992, durante los disturbios raciales en Los Ángeles. Entonces, las calles ardieron después de que cuatro policías blancos del Departamento de Policía (LAPD) que fueron grabados mientras golpeaban brutalmente al taxista afroamericano Rodney King fueran absueltos.

Con todo, mientras el foco internacional sigue puesto en los movimientos de Trump en el exterior, la verdadera crisis la sigue teniendo dentro con el ICE y las protestas. Un escenario que el republicano estaría aprovechando para tensionar todavía más la democracia en Estados Unidos.

