Un arma nunca vista

El Desorientador, el 'arma secreta' que Trump asegura que EEUU utilizó en el ataque a Venezuela

Los detalles Aunque no ha dado más detalles porque asegura que no le dejan, el republicano lleva días fardando de un arma "del que nadie ha oído hablar".

Declaración de un guardia de Maduro sobre el 'arma secreta' de Trump
Donald Trump ha asegurado que el Ejército de Estados Unidos utilizó un arma secreta en la intervención en Venezuela que culminó con la detención de Nicolás Maduro.

Su nombre, según conto al 'New York Post', es 'El Desorientador' o 'El Desconcertante'. Ahora bien, no ha dado más detalles al respecto porque asegura que no se le permite hablar de esta nueva arma.

Esa de la que lleva toda la semana fardando de que "nadie ha oído nunca hablar", pero que habría provocado que los hombres de Maduro se quedaran paralizados.

"De repente sentí como si me explotara la cabeza por dentro. Todos empezamos a sangrar por la nariz, algunos vomitaron sangre. Caímos al suelo inmóviles", asegura uno de los guardias del líder venezolano.

Mientras tanto, Cuba ha reconocido que 32 de sus hombres que protegían a Maduro murieron en ese ataque. Y, por otro lado, también se acaba de conocer un audio de Delcy Rodríguez en el que asegura que EEUU le dio 15 minutos para cooperar o acababan con ella.

"Las amenazas vinieron desde el primer minuto que ellos detuvieron al presidente. Nos dieron 15 minutos a Diosdado (Cabello, ministro del Interior), Jorge (su hermano y presidente de la Asamblea Nacional) y a mí para responder. Si no, nos iban a matar", afirma en un audio.

