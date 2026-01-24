El Desorientador, el 'arma secreta' que Trump asegura que EEUU utilizó en el ataque a Venezuela

Los detalles Aunque no ha dado más detalles porque asegura que no le dejan, el republicano lleva días fardando de un arma "del que nadie ha oído hablar".

Donald Trump ha declarado que el Ejército de Estados Unidos utilizó un arma secreta llamada 'El Desorientador' en la operación que resultó en la detención de Nicolás Maduro en Venezuela. Aunque no ha proporcionado detalles, Trump asegura que es una tecnología inédita que dejó paralizados a los hombres de Maduro. Un guardia venezolano relató síntomas extremos como sangrado y parálisis. Además, Cuba informó que 32 de sus soldados murieron en el ataque. Un audio revela que Delcy Rodríguez recibió amenazas de Estados Unidos, dándole 15 minutos para cooperar o enfrentarían consecuencias letales.

Donald Trump ha asegurado que el Ejército de Estados Unidos utilizó un arma secreta en la intervención en Venezuela que culminó con la detención de Nicolás Maduro.

Su nombre, según conto al 'New York Post', es 'El Desorientador' o 'El Desconcertante'. Ahora bien, no ha dado más detalles al respecto porque asegura que no se le permite hablar de esta nueva arma.

Esa de la que lleva toda la semana fardando de que "nadie ha oído nunca hablar", pero que habría provocado que los hombres de Maduro se quedaran paralizados.

"De repente sentí como si me explotara la cabeza por dentro. Todos empezamos a sangrar por la nariz, algunos vomitaron sangre. Caímos al suelo inmóviles", asegura uno de los guardias del líder venezolano.

Mientras tanto, Cuba ha reconocido que 32 de sus hombres que protegían a Maduro murieron en ese ataque. Y, por otro lado, también se acaba de conocer un audio de Delcy Rodríguez en el que asegura que EEUU le dio 15 minutos para cooperar o acababan con ella.

"Las amenazas vinieron desde el primer minuto que ellos detuvieron al presidente. Nos dieron 15 minutos a Diosdado (Cabello, ministro del Interior), Jorge (su hermano y presidente de la Asamblea Nacional) y a mí para responder. Si no, nos iban a matar", afirma en un audio.

