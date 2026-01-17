Groenlandia, una isla inhóspita sin carreteras y que alcanza los 60 grados bajo cero

Los detalles El 80% del terreno del territorio está cubierto por hielo, por lo que para viajar de una ciudad a otra hay que usar avión, barco o trineo. De ahí que su capital, Nuuk, se encuentre en una zona con un clima más suave.

Groenlandia, la isla más grande del mundo, está cubierta en un 80% por hielo, lo que limita las conexiones entre ciudades a aviones, barcos o trineos. Aunque es parte de Dinamarca, los inuits ya habitaban la región hace más de 3.000 años, adaptados al frío extremo. La capital, Nuuk, se encuentra en una zona con clima más suave. Groenlandia comparte una frontera terrestre con Canadá debido a la isla de Hans, dividida en 2022 tras años de disputa. Al norte, en Noruega, se encuentra el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, una bóveda que protege la biodiversidad agrícola global.

Poco sabemos sobre Groenlandia, pero si a Donald Trump le gusta, por algo debe ser. Se trata de la isla más grande del mundo y está cubierta en un 80% por hielo. Por eso, no hay carreteras que conecten las ciudades, sino que solo se pueden usar aviones, barcos o trineos.

Groenlandia es parte de Dinamarca porque, en teoría, los primeros en llegar a esta zona remota del mundo fueron vikingos del reino de Noruega y Dinamarca en el año 986. Sin embargo, lo cierto es que los inuits llevaban allí más de 3.000 años, con una cultura y una forma de vida adaptadas al frío extremo, ya que las temperaturas alcanzan los 60 grados centígrados bajo cero. Y de ahí que su capital, Nuuk, se encuentre en una zona con un clima más suave.

Pese a que pueda parecer increíble, técnicamente en Europa tenemos una frontera terrestre con Canadá, y eso es por culpa de la pequeña isla de Hans, disputada durante años entre Groenlandia y Canadá. En 2022, se dividió en dos y sus líderes firmaron la paz con una botella de whiskey.

Y al norte del norte, en unas islas que pertenecen a Noruega se encuentra el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, una bóveda de seguridad donde se guardan copias de semillas de cultivos de todo el mundo para proteger la biodiversidad agrícola. Se le llama la 'bóveda del fin del mundo' porque es un lugar pensado para proteger la agricultura mundial ante cualquier desastre.

Así que ahora ya saben que ahí donde nuestra mirada no llega, hay todo un mundo por descubrir.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.