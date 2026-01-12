Delcy Rodríguez se planta ante la autoproclamación de Trump: "Aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en EEUU"

¿Por qué es importante? La presidenta encargada de Venezuela ha respondido al inquilino de la Casa Blanca después de que este compartiera en sus redes sociales una página manipulada de Wikipedia en la que se le describe como "presidente interino" del país latinoamericano tras el ataque de Washington que dejó un centenar de muertos y la captura de su mandatario, Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, ha respondido a Donald Trump después de que este compartiera una página manipulada de Wikipedia que la describe como "presidente interino" tras un ataque de Washington que dejó un centenar de muertos y la captura de Nicolás Maduro. Desde La Guaira, Rodríguez afirmó que en Venezuela hay un gobierno legítimo y un presidente rehén en Estados Unidos. Además, reiteró la soberanía e independencia de Venezuela y su intención de avanzar en relaciones internacionales respetuosas. La captura de Maduro llevó a Rodríguez a asumir el cargo, mientras Trump canceló una segunda ola de ataques gracias a la cooperación venezolana.

Delcy Rodríguez se plante ante Trump. La presidenta encargada de Venezuela ha respondido este lunes al inquilino de la Casa Blanca después de que este compartiera en sus redes sociales una página manipulada de Wikipedia en la que se le describe como "presidente interino" del país latinoamericano tras el ataque de Washington que dejó un centenar de muertos y la captura de su mandatario, Nicolás Maduro.

"He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un gobierno que manda en Venezuela. Aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en Estados Unidos", ha manifestado desde el estado La Guaira, donde ha supervisado el reinicio de las clases tras la operación militar estadounidense, según ha informado Europa Press.

Rodríguez ha aprovechado la ocasión para "ratificar y reafirmar la soberanía y la independencia de Venezuela". Asimismo, ha agregado que están "avanzando en relaciones internacionales de respeto en el marco de la legalidad internacional para hacer reivindicar y para proteger los derechos" de Venezuela.

La imagen, a la que Trump no agrega ningún comentario, indica que es "presidente interino" de Venezuela desde enero, cuando "asumió" el cargo, después de asegurar tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, que Estados Unidos estaría a cargo de gestionar los asuntos del país.

La captura de Maduro llevó a la hasta entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, a asumir el cargo de presidenta encargada, mientras que Trump dijo el viernes que "canceló una prevista segunda oleada de ataques" contra Venezuela debido a la "cooperación" mostrada por las autoridades del país sudamericano desde entonces.

