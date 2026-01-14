Delcy Rodríguez anuncia que el proceso de liberación de presos políticos en Venezuela "sigue abierto"

¿Por qué es importante? Según la presidenta encargada, estas excarcelaciones responden al objetivo de abrir un nuevo capítulo que permita el entendimiento desde la diversidad política.

La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado este miércoles de que "se mantiene abierto" el proceso de excarcelación de presos políticos, casi una semana después de que su hermano, el presidente del Parlamento, anunciara la liberación de un "número importante de personas".

En este sentido, la líder chavista ha apuntado que hasta la fecha han sido excarcelados 406 presos políticos en el país. Un proceso que, según ha asegurado y ha recogido EFE, corresponde al objetivo de abrir un nuevo capítulo que permita el entendimiento desde la diversidad política.

"El objetivo es abrir espacios políticos, fue el objetivo que marcó el presidente [en referencia a Nicolás Maduro] en diciembre de 2025, cuando procedieron 194 liberaciones, y al día de hoy podemos decir que ya van, que ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días", ha subrayado Rodríguez en una breve declaración desde el palacio presidencial de Miraflores, junto su hermano Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Entre estas liberaciones están las de seis presos políticos con nacionalidad española. Precisamente, con tres de ellos se ha reunido este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para abordar las vicisitudes del tiempo que pasaron en prisión y su retorno a España tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos (EEUU).

En concreto, se trata del vasco José María Basoa, el canario Miguel Moreno y la hispanovenezolana Rocío San Miguel, con quienes se ha reunido en la sede ministerial del Palacio de Viana, según revelan las imágenes difundidas por el propio ministro en un mensaje en las redes sociales.

Si bien ninguno de ellos ha querido hacer declaraciones a su llegada ni a la salida del encuentro, que se ha prolongado algo más de una hora, Basoa sí ha apuntado a EFE que no habían podido acudir todos los españoles excarcelados por el nuevo Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y que ya han regresado a España.

Cabe destacar que este encuentro se produce en la víspera de la comparecencia parlamentaria en el Congreso de los Diputados de Albares de este jueves, donde explicará en un pleno extraordinario la posición de España ante la crisis venezolana, precipitada tras la captura del chavista.

"Muy feliz de reunirme con los españoles liberados en Venezuela, que ya están con sus familias en España. Este paso positivo tiene que continuar", ha señalado el titular de Exteriores en su mensaje, en el cual agradece su labor al servicio exterior, en especial a la embajada de España en Caracas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.