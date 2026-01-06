Cuatro días a oscuras y con temperaturas bajo cero: Berlín vive su mayor apagón en décadas

Los detalles Más de 50.000 personas llevan cuatro días sin electricidad después de que un incendio propagara el fuego a los cables eléctricos. Los vecinos recurren a apartamentos alquilados, generadores y ayuda de las fuerzas armadas para sobrevivir al frío.

Miles de berlineses enfrentan un apagón masivo desde hace cuatro días, con temperaturas que podrían descender hasta los 8 grados bajo cero. Más de 25.000 hogares y 50.000 personas permanecen sin electricidad, en lo que es el mayor corte de luz en Berlín desde la Segunda Guerra Mundial. El apagón comenzó tras un incendio en un contenedor bajo un puente, que afectó cables eléctricos. Se investiga si fue un acto terrorista del grupo de extrema izquierda 'Grupo Volcán'. Las autoridades han desplegado un operativo de emergencia, y se espera que el suministro eléctrico se restablezca el jueves.

Imagínense estar en pleno invierno, con temperaturas que esta noche podrían llegar a los 8 grados bajo cero, y sin electricidad. Eso es lo que viven miles de berlineses desde hace cuatro días, en el que ya se considera el mayor corte de luz en la capital alemana desde la Segunda Guerra Mundial.

Más de 25.000 hogares siguen hoy sin luz, mientras que alrededor de 50.000 personas permanecen completamente a oscuras. Solo los generadores de emergencia iluminan algunas zonas críticas, pero la vida cotidiana se ha visto gravemente afectada. "Nuestro pronóstico actual es para el jueves por la tarde", explicó un portavoz de Stromnetz Berlin, la empresa responsable de la red eléctrica, que asegura que para entonces todos los usuarios afectados tendrán electricidad.

Cómo empezó todo

El apagón comenzó el pasado sábado, cuando un contenedor se incendió bajo un puente, y el fuego se propagó rápidamente a los cables eléctricos que abastecen el suroeste de Berlín. "Un contenedor se incendió bajo un puente, y el fuego se propagó rápidamente a los cables eléctricos", confirmó un bombero.

Según la investigación, un grupo anarquista estaba protestando cerca de la central eléctrica, sin imaginar que su acción terminaría provocando un apagón masivo.

Posible acto terrorista

La Fiscalía General de Alemania (GBA) ha abierto una investigación para determinar si se trató de un acto terrorista. El incendio ha sido reivindicado por un grupo de extrema izquierda llamado 'Grupo Volcán', conocido por ataques similares.

Entre sus antecedentes están:

La quema de cables de la red ferroviaria entre Düsseldorf y Duisburgo el pasado agosto, que provocó restricciones significativas.

entre Düsseldorf y Duisburgo el pasado agosto, que provocó restricciones significativas. Ataques recientes contra la gigafactoría de Tesla en el extrarradio de Berlín.

Los investigadores están analizando posibles delitos como: pertenencia a organización terrorista, sabotaje anticonstitucional, incendio provocado y perturbación del funcionamiento de empresas públicas.

La vida sin luz

El apagón ha obligado a muchas familias a buscar soluciones para poder pasar el frío. Mientras tanto, la ciudad ha desplegado un amplio operativo:

Las Fuerzas Armadas colaboran en la asistencia a los afectados.

colaboran en la asistencia a los afectados. La Policía mantiene a unos 300 agentes en los distritos más afectados: Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee y Lichterfelde.

El corte de luz ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la capital alemana frente a incidentes como este. La ciudad no vivía un apagón de tal magnitud desde la Segunda Guerra Mundial, y la situación todavía no tiene una solución inmediata.

Mientras los técnicos trabajan contra reloj para restablecer la electricidad, los berlineses esperan que para el jueves puedan volver a la normalidad, aunque los efectos del apagón y el frío ya han dejado su huella en la vida diaria.

