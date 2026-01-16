Ahora

¿CONCURSO O TORTURA?

Un cuarto, diez aspirantes, constantes ruidos y sin apagar la luz: así es Gran Hermano Brasil, más propio de una tortura que de un concurso

El contexto La prueba se llama El Cuarto Blanco y en él hay diez aspirantes que deben convivir hasta rendirse. No pueden dormir, y apenas comen y beben. Tampoco pueden descansar por la ausencia de camas y el constante ruido.

Imagen del Cuarto Blanco de Gran Hermano Brasil
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La prueba clasificatoria para acceder a la próxima edición de Gran Hermano de Brasil ha despertado una enorme polémica. Los aspirantes tienen que superar el denominado Cuarto Blanco, más propio de una sala de torturas que de un concurso televisivo. Se trata de una habitación del citado color, sin muebles, con paredes acolchadas y permanentemente ambientada por sonidos estridentes.

Todos van vestidos con un chándal blanco, no hay muebles y no saben si es de día o de noche porque la luz no se apaga. Asimismo, no pueden dormir cómodamente porque no hay camas, pero tampoco pueden hacerlo porque constantemente suenan ruidos como el llanto de un bebé o el chirrido al rallar una pizarra, lo que ha provocado que un candidato se haya retorcido de dolor ante la mirada de los espectadores. Intentarlo tampoco es tarea sencilla, unos se han apoyado en los pies de los demás y otros hasta en zapatos.

Por otra parte, necesidades básicas como comer y beber tampoco están bien cubiertas, puesto que solo disponen de latas de agua y galletas saladas y no precisamente en abundancia. "Una para mí, dos para ti", se le ha oído decir a una de las chicas. Sin duda, toda una tortura para entrar en un reality.

Además, la relajación o tener un momento de intimidad tampoco es posible, porque están los diez juntos y como en cualquier convivencia, los roces existen y hacen que la presión psicológica se eleve al máximo. Según se ha podido ver, ya han saltado chipas entre distintos compañeros, sobre todo a la hora de descansar.

Lo único que tiene esta habitación es un pulsador rojo en el centro que deberán apretar ocho personas para terminar con el sufrimiento, ya que solo dos pueden entrar a la verdadera casa de Gran Hermano y disfrutar de sus comodidades. Entraron el pasado lunes y solo ha habido dos abandonos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Últimas noticias desde Venezuela, en directo | María Corina Machado entrega el Nobel de la Paz a Donald Trump y asegura que cuenta con él "para la libertad de Venezuela"
  2. EEUU minimiza al despliegue militar de Europa en Groenlandia y asegura que no afectará a la compra de la isla ártica
  3. Sánchez anuncia la creación de 'España crece': un "fondo soberano" que "tomará testigo de los 'Next Generation'" que terminan en 2026
  4. Julio Iglesias elige a José Antonio Choclán como abogado si la Audiencia Nacional decide abrir una investigación
  5. Falsa alarma en el aeropuerto de El Prat: descartan la amenaza de bomba tras revisar el avión de Turkish Airlines que aterrizó de emergencia
  6. Los países del Golfo habrían convencido a Trump de no bombardear Irán y darle una nueva oportunidad a Jamenei