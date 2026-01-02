Control de los rebeldes hutíes y deportar palestinos: los intereses de Netanyahu en la independencia de Somalilandia

¿Por qué es importante? Esta región de Somalia se encuentra en la entrada del Mar Rojo y cuenta con su propio Gobierno, ejército, policía, bandera y moneda. Buscan independizarse desde 1991.

El reconocimiento de Somalilandia como país independiente por parte de Israel, anunciado por el primer ministro Benjamin Netanyahu el 26 de diciembre, ha generado controversia y reacciones internacionales. Somalilandia, con seis millones de ciudadanos, busca su emancipación desde 1991, tras ser un protectorado británico y unirse brevemente a Somalia. Aunque tiene su propio gobierno y símbolos, no había sido reconocida por ningún país hasta ahora. Las intenciones de Israel podrían incluir controlar el Mar Rojo y usar Somalilandia como lugar de deportación para palestinos. Este movimiento ha suscitado críticas de Somalia, la ONU y potencias como Arabia Saudí, Irán y Turquía.

El reconocimiento de Somalilandia como un país independiente -26 de diciembre- ha sido el enésimo movimiento con el que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha intentado agitar el tablero geopolítico. "Somalilandia tiene seis millones de ciudadanos, musulmanes moderados", señaló el 1 de enero. Sin embargo, los principales analistas y hasta las autoridades de Somalia tienen claro qué es lo que hay detrás de este gesto: "El traslado de palestinos al territorio", ha asegurado Hassan Sheik Mohamud, presidente del país africano.

Sin embargo, desde Somalilandia han rechazado las acusaciones y reivindican que su emancipación es justa. En este sentido, cabe recordar que esta región fue un protectorado británico hasta su independencia el 26 de junio de 1960. Cinco días después se unieron a la Somalia italiana formando una nueva república. "Nuestro país es tan grande como el estado de Texas, Portugal y España juntos", reivindicó entonces Mohamed Ibrahim Egal, exprimer ministro de Somalilandia.

No obstante, tras un golpe de Estado; la opresión sobre su territorio y el posterior colapso del gobierno somalí; esta región quiso recuperar su independencia en 1991. Desde entonces, y a pesar de tener su propio Gobierno, policía, ejército, bandera y moneda, Somalilandia no había sido reconocida como Estado soberano por ningún país, hasta ahora. "Estoy firmando justo ahora el reconocimiento de Israel a Somalilandia y su derecho a la autodeterminación", señaló Netanyahu el pasado 26 de diciembre.

Con todo, detrás del reconocimiento del Estado judío podría llegar el de su principal aliado, Estados Unidos. Los intereses de Trump para llevar a cabo esta jugada sería controlar el Mar Rojo, mantener a raya a los rebeldes hutíes que atacan a Israel y, de paso, explotar las tierras de Somalilandia.

Intereses y reacciones al reconocimiento de Somalilandia

El pasado 26 de diciembre el primer ministro israelí firmó el reconocimiento a su emancipación. Sin embargo, no ha sido un movimiento al azar, sino que detrás hay muchos intereses. Somalilandia se encuentra en el cuerno de África, con el Golfo de Adén al norte, frente a Yemen, de hecho, es la entrada al Mar Rojo. Por eso, a pesar de estar a 5.000 kilómetros del territorio del país hebreo, esta alianza sería muy útil para controlar a los rebeldes hutíes, así como para utilizarlo como lugar de deportación para palestinos, comenzando por los gazatíes.

Ante esta situación, el portavoz de los insurgentes ha asegurado que ante cualquier presencia israelí en Somalilandia, ellos mismos la atacarán. No han sido los únicos en pronunciarse al respecto. A las suspicacias de la propia Organización Mundial de las Naciones Unidas y grandes potencias mundiales como Arabia Saudí, Irán y Turquía, se han unido las de Somalia, que, por supuesto, niegan la dependencia de este territorio.

