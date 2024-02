Nex Benedict, un joven de 16 años de género no binario, ha muerto en Oklahoma (Estados Unidos) después de recibir una brutal paliza por parte de tres compañeras de instituto en el baño de las chicas. Fue Nex quien dio los detalles a la policía cuando estaba ingresado en el hospital, explicando que acabó desmayándose tras ser golpeado en el baño.

Los hechos tuvieron lugar el 7 de febrero. Ese día, Nex acudió al hospital y volvió a casa. Al día siguiente, se desplomó y fue llevado de nuevo al hospital, donde fue declarado muerto. "Me cogieron de las piernas, me tiraron al suelo y me empezaron a pegar", contaba al agente.

Nadie en el instituto avisó a una ambulancia. Fue su madre la que acabó llamando a emergencias cuando empezó a sentirse mal. Acudió al hospital, pero, un día después, Nex murió. Desde 2022 sufría bullying por su identidad sexual y nadie hizo nada por pararlo, según denuncia la familia.

Su muerte ha provocado una oleada de protestas contra el acoso anti-LGTBI en los institutos por todo Estados Unidos. También la vicepresidenta, Kamala Harris, ha lamentado lo ocurrido. La policía ha abierto una investigación a la espera de que la autopsia aclare porqué murió Nex.