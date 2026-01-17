Congresistas de EEUU echan por tierra los pretextos de Trump para anexionar Groenlandia: "No existe una amenaza urgente para la seguridad"

Los detalles Nueve demócratas y dos republicanos advierten de que la ofensiva del presidente estadounidense pone en entredicho la capacidad de Estados Unidos como aliado e instan a Trump a "rebajar el nivel, el tono y la frecuencia" de las declaraciones.

La tensión entre Groenlandia y Estados Unidos persiste, con once congresistas estadounidenses, incluidos dos republicanos, advirtiendo desde Dinamarca sobre la ofensiva del presidente Donald Trump por el control de Groenlandia. El senador demócrata Chris Coons ha cuestionado la fiabilidad de Estados Unidos como aliado de la OTAN y ha instado a Trump a moderar sus declaraciones. Coons ha destacado la colaboración militar entre Dinamarca y Estados Unidos en conflictos como Irak y Afganistán. La senadora republicana Lisa Murkowski ha subrayado que el apoyo a los aliados no debe ser partidista. La delegación ha reconocido la contribución de Dinamarca al esfuerzo bélico en Ucrania y ha instado a las autoridades danesas a mantener su alianza con Estados Unidos.

La tensión entre Groenlandia y Estados Unidos continúa. Un grupo de once congresistas estadounidenses, incluidos dos republicanos, han advertido este sábado desde Dinamarca que la ofensiva del presidente estadounidense Donald Trump por el control de Groenlandia pone en entredicho la capacidad del país liderado por el republicano como aliado.

"¿Si hacemos cosas que hacen que los daneses se cuestionen si podemos ser fiables como aliados de la OTAN, cómo va a querer ser nuestro aliado cualquier otro país?", ha planteado el senador demócrata Chris Coons en rueda de prensa desde Copenhague.

"No existe una amenaza urgente para la seguridad de Groenlandia", ha resaltado al tiempo que ha instado al mandatario estadounidense a "rebajar el nivel, el tono y la frecuencia" de las declaraciones.

Coons ha recordado la colaboración de militares daneses con soldados estadounidenses en conflictos como los de Irak y Afganistán. "Los soldados estadounidenses saben muy bien que los daneses están a su lado en momentos difíciles", ha apuntado.

Por su parte, la senadora republicana Lisa Murkowski ha afirmado que "el apoyo a los amigos y aliados de Estados Unidos no debe ser una cuestión del color del partido" y ha advertido de que el tono de la Casa Blanca sobre la "adquisición de Groenlandia" no es constructivo. Acompaña también a la delegación el republicano Thom Tillis.

El senador, quien ha llevado el peso de la rueda de prensa, ha resaltado que la amenaza "más acuciante" para la seguridad en la región en este momento es la agresión de Rusia en Ucrania y en ese sentido ha destacado que Dinamarca ha sido uno de los "mayores contribuyentes" al esfuerzo bélico ucraniano. No hay "casi ningún mejor aliado" para Estados Unidos que Dinamarca, ha añadido antes de recordar los 250 años de estrecha alianza.

A su regreso, ha explicado Coons, se pondrán en contacto con el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio. "Probablemente también nos pondremos en contacto con el secretario de Estado, Marco Rubio", ha señalado.

Así, ha instado también a las autoridades danesas a "resistir" como aliado de Estados Unidos. "La fe ve mejor en la oscuridad", ha afirmado citando al filósofo y escritor danés Soren Kierkegaard. La delegación de congresistas tiene previsto participar este mismo sábado en una ofrenda floral en memoria a los soldados caídos en Kastellet, Copenhague.

