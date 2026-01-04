¿Cómo es el Ejército venezolano? Un cuerpo desorganizado al que Maduro solo destinaba el 0,5% del PIB

Trump se rio de esas personas armadas, pero son las que dificultarían una hipotética invasión

Venezuela, por el momento, no ha realizado ninguna respuesta militar a la ofensiva de Estados Unidos que culminó con la detención de Nicolás Maduro. Y eso que si hay un punto en el que se nota la influencia del Gobierno venezolano es precisamente en su ejército.

Porque allí, los poderes ejecutivo y bélico confluyen bajo una estrategia. "La mejor forma de tener controlado el ejército es dar cargos. Los altos cargos pueden estar más cerca del gobierno que lo que son cargos medios y la tropa", explica Fernando Cocho, analista de Inteligencia Nacional.

Es, o era, la hoja de ruta del régimen: colocar afines al gobierno mientras solo destinan un 0,5% de su PIB a su defensa. El resultado, una desorganización entre los altos cargos y medios que dañan a un poder militar que no ha impedido la sustracción: "El hecho de que a día de hoy no haya habido ninguna respuesta significa, o puede significar, que ya han abierto negociaciones".

Algo que, puede, hubiese empezado hace tiempo como afirma Cocho: "Alguien de dentro ha dado información, alguien de dentro ha traicionado". Pero el poder de Venezuela no reside en el propio ejército, sino en cientos de miles de personas armadas: "El poder del régimen son las milicias, los colectivos que van por pueblos, comarcas... Han controlado como policía política los barrios".

De ellos se rio Trump con un vídeo en su red social, pero son los que imposibilitarían una hipotética invasión: "Lo que puede hacer es allanar el terreno y cosas puntuales. Las milicias controlan muy bien las zonas, lo tienen muy bien regularizado y tienen muchas armas porque el gobierno les ha repartido armamento durante muchos años y capacidades de decisión".

Un poder armamentístico que intentaron reforzar con un reciente reclutamiento exprés y que se sale fuera del ejército regular.

