Colombia asegura estar preparada para repeler un posible ataque de EEUU: "La misión del Ejército es defender la soberanía del país"

El ataque de Estados Unidos a Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha elevado la preocupación internacional. Tampoco ayudan las amenazas que Trump ha lanzado contra territorios como Cuba, Groenlandia o Colombia. Precisamente, su ministra de Exteriores, Rosa Villavicencio, ha asegurado este martes que si EEUU quiere atacarles están preparados. "Nuestro ejército tiene por jefe al presidente de la república y su misión es defender la soberanía del país. Tendríamos que llegar, si llegase esa agresión, el ejército debe defender el territorio nacional y la soberanía del país", ha expresado.

Asimismo, Villavicencio ha señalado que el Gobierno colombiano esperará a que los venezolanos decidan su futuro antes de reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta encarga de este país. "Solamente los venezolanos desde su soberanía podrán decidir su destino. En el momento actual, ante la falta del presidente Maduro, ha sido elegida, continúa en el cargo (de jefa de Estado) la vicepresidenta. Eso obedece al ordenamiento político interno de ese país", ha manifestado.

Rodríguez, hasta este lunes vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, juró como presidenta encargada del país dos días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques en Caracas y tres estados cercanos. "Nosotros respetamos las decisiones soberanas de ese ordenamiento jurídico", subrayó la ministra de Relaciones Exteriores colombiana sobre la toma de posesión de Rodríguez como presidenta encargada.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes en una entrevista telefónica con 'NBC News' que tiene "la sensación" de que Rodríguez, a quien su Gobierno ha señalado como interlocutora, por delante de la líder opositora y Premio Nobel de Paz María Corina Machado, está "cooperando" con las autoridades estadounidenses.

El Gobierno colombiano no reconoció a Maduro como presidente tras las elecciones de julio de 2024, que la oposición alega que ganó su candidato, Edmundo González, porque las autoridades no publicaron las actas electorales que supuestamente certificaban su triunfo. La ministra añadió que el Gobierno del presidente Gustavo Petro espera que Rodríguez pueda "dialogar con las diferentes fuerzas políticas" venezolanas y mientras tanto abrirá un compás de espera.

También señaló que el Gobierno colombiano está dispuesto a ejercer el papel de mediador para ayudar a que Venezuela supere la crisis actual.

Sobre la situación en la frontera de 2.219 kilómetros que Colombia comparte con Venezuela, la canciller dijo que hay "total normalidad" y que el Gobierno está preparado para atender cualquier emergencia. En ese sentido, la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, señaló que "los flujos (de personas) se mantienen constantes en los puestos de control fronterizos" y "no ha habido variación".

Arriero agregó que por los pasos fronterizos de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander y situada frente al estado venezolano de Táchira, pasan diariamente una media de 60.000 personas y que ese número no ha variado tras los ataques de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Maduro.

