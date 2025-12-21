Sin colegio, luz ni agua: Italia debate el caso de una pareja que criaba a sus hijos lejos de la civilización

Los detalles Esta curiosa familia, formada por Nathan y Catherine y sus tres hijos, reside en una casa en la provincia de Chieti, en el centro del país. La vivienda se encuentra en un bosque para evitar la toxicidad de la vida moderna.

Nathan y Catherine, una pareja británico-australiana, han generado un intenso debate en Italia tras optar por vivir en un bosque con sus tres hijos, evitando la vida moderna. Residen en una casa sin agua corriente, electricidad ni baño, y han decidido no escolarizar a sus hijos, lo que ha llevado a la Justicia a retirarles temporalmente la custodia. Los niños ahora están en un centro de acogida, mientras los padres intentan cumplir con las exigencias legales para recuperarlos. La controversia ha alcanzado niveles políticos, con el ministro Matteo Salvini criticando al Estado y la primera ministra Giorgia Meloni prometiendo investigar el caso.

Nathan y Catherine, una pareja de origen británico y australiano, mantienen a Italia totalmente dividida. Junto a sus tres hijos, viven en un bosque para evitar la toxicidad de la vida moderna.

Esta curiosa familia reside en una casa en la provincia de Chieti, en el centro del país. Eso sí, sin agua corriente, ni luz y sin ni siquiera un baño dentro de la vivienda.

Lo más impactante y que ha causado un gran revuelo en territorio italiano es la decisión de estos padres en cuanto a la educación de sus hijos, que no han ido nunca a un colegio.

Por todo ello, la Justicia les ha retirado temporalmente la custodia de los pequeños, quienes residen a día de hoy en un centro de acogida y reciben visitas de sus padres.

¿Una negligencia?

Por este motivo, el país está inmerso en un eterno debate entre los que ven una negligencia de los padres y los que creen en el derecho a una vida alternativa. Hasta el punto de que un desconocido les ha prestado una vivienda mientras hacen las obras que les piden las autoridades para recuperar a sus hijos.

De su lado, los padres intentan demostrar al mundo que los niños están cuidados y son felices, aunque defienden lo que consideran un método autónomo de aprendizaje. Ahora se comprometen a escolarizarlos y a cumplir con el programa de vacunación.

Por su parte, el ultraderechista y ministro Matteo Salvini habla de robo de niños por parte del Estado y la primera ministra Giorgia Meloni promete inspeccionar al tribunal.

Esta polémica empezó en septiembre, cuando tuvieron que llevarse a los menores al hospital por una intoxicación con hongos. Allí, contactaron con la civlización y fue el momento en el que la Policía dio la voz de alarma.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí