Un claro mensaje europeísta con ovación cerrada: el discurso de Felipe VI en el Parlamento Europeo con mención velada a la política de Trump incluida

Felipe VI ha comparecido este miércoles en el Parlamento Europeo, donde ha pronunciado un potente discurso europeísta y en contra del mundo que intenta imponer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha vuelto a reiterar su deseo de anexionarse Groenlandia en el Foro de Davos (Suiza).

El rey ha llegado a la cámara acompañado del presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, la entrada de ambos ha sido con honores y acompañada de un minuto de ovación y el reconocimiento de la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola. "Bienvenidos a esta casa europea que también es la suya", ha indicado. Además, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico descarrilamiento de Adamuz.

Asimismo, Felipe VI ha iniciado su discurso con un mensaje puramente europeísta: "Nunca como en estos tiempos oscuros ha sido la idea de Europea tan necesaria". En este sentido, no ha querido mencionar nombres propios, pero ha contado con referencias muy claras. "La que no puede aceptar ni mucho menos avalar planteamientos geopolíticos de otra época como si fueran signos de un tiempo nuevo", ha remarcado.

Del mismo modo, el jefe del Estado ha reclamado una Unión que apueste por las normas, el diálogo y la paz. "Señorías, los tiempos que corren nos recuerdan con demasiada frecuencia que la fuerza sin principios equivale a la barbarie", ha manifestado.

Por otra parte, no ha dejado la autocrítica de lado y le ha exigido a los 27 menos burocracia y más independencia para afrontar las nuevas amenazas, como la de Trump con Groenlandia. "Nuestra fuerza es nuestra unidad, qué importante es en estos tiempos recordarlo", ha indicado.

Igualmente, ha habido tiempo para la distensión y el intercambio de guiños con el presidente portugués. "Juntos dimos un paso histórico, un paso más en nuestra larga historia", le ha dicho Felipe VI a De Sousa, quien ha contestado: "Majestad, rey de España Felipe VI, ilustre y muy querido amigo...".

Con todo, el rey se ha marchado del mismo modo que ha llegado, con una ovación cerrada de más de un minuto con el Parlamento en pie.

