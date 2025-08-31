Cinco detenidos en una protesta contra el asilo de migrantes en Londres

Los detalles Un grupo de enmascarados ha intentado entrar en uno de los hoteles que acoge a migrantes y ha destrozado una valla de seguridad, aunque los agentes les han podido dispersar.

La Policía Metropolitana de Londres ha detenido a cinco personas durante una nueva jornada marcada por las manifestaciones frente a hoteles que acogen migrantes, en protesta contra las medidas de asilo y después de que este viernes un tribunal fallara a favor de mantener abierto el albergue de extranjeros del hotel Bell, en la ciudad de Epping.

Fuentes policiales han informado del intento de allanamiento del hotel Crowne Plaza por un grupo de enmascarados que han dejado rota la valla de seguridad, aunque los agentes han podido dispersarles.

En ese momento, otro grupo se ha dirigido hacia al hotel Novotel, cercano al primero, con el mismo objetivo. Allí, los agentes han detenido a tres individuos después de acordonar la zona para evitar mayores incidentes. Durante la intervención, al menos dos agentes han sufrido heridas leves. Además, se han producido otros dos arrestos después de que se haya dispersado a la multitud.

Tras ello, la Policía se ha quedado en la zona para mantener la vigilancia, incluso con un helicóptero desplegado, y los incidentes se han resuelto si que ninguno de los manifestantes contra el asilo de migrantes haya podido acceder a los recintos hoteleros.

"Nos hemos preparado con recursos adicionales para vigilar las protestas en los hoteles para migrantes durante las últimas semanas y este fin de semana no es una excepción", ha declarado el comandante Adam Slonecki, a cargo de la vigilancia policial en Londres.

En total, la asistencia ha alcanzado, según la Policía, una cifra de 500 personas, en unas jornadas de protesta que se repiten de manera continua desde hace varios meses.

El Ministerio del Interior británico ganó este viernes una apelación contra el cierre de un albergue de migrantes en la ciudad de Epping, escenario de fuertes protestas las últimas semanas desatadas tras la supuesta agresión sexual de un migrante a una adolescente.