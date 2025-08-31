Ahora

Hay dos agentes heridos

Cinco detenidos en una protesta contra el asilo de migrantes en Londres

Los detalles Un grupo de enmascarados ha intentado entrar en uno de los hoteles que acoge a migrantes y ha destrozado una valla de seguridad, aunque los agentes les han podido dispersar.

Intervención policial en LondresIntervención policial en LondresEuropa Press

La Policía Metropolitana de Londres ha detenido a cinco personas durante una nueva jornada marcada por las manifestaciones frente a hoteles que acogen migrantes, en protesta contra las medidas de asilo y después de que este viernes un tribunal fallara a favor de mantener abierto el albergue de extranjeros del hotel Bell, en la ciudad de Epping.

Fuentes policiales han informado del intento de allanamiento del hotel Crowne Plaza por un grupo de enmascarados que han dejado rota la valla de seguridad, aunque los agentes han podido dispersarles.

En ese momento, otro grupo se ha dirigido hacia al hotel Novotel, cercano al primero, con el mismo objetivo. Allí, los agentes han detenido a tres individuos después de acordonar la zona para evitar mayores incidentes. Durante la intervención, al menos dos agentes han sufrido heridas leves. Además, se han producido otros dos arrestos después de que se haya dispersado a la multitud.

Tras ello, la Policía se ha quedado en la zona para mantener la vigilancia, incluso con un helicóptero desplegado, y los incidentes se han resuelto si que ninguno de los manifestantes contra el asilo de migrantes haya podido acceder a los recintos hoteleros.

"Nos hemos preparado con recursos adicionales para vigilar las protestas en los hoteles para migrantes durante las últimas semanas y este fin de semana no es una excepción", ha declarado el comandante Adam Slonecki, a cargo de la vigilancia policial en Londres.

En total, la asistencia ha alcanzado, según la Policía, una cifra de 500 personas, en unas jornadas de protesta que se repiten de manera continua desde hace varios meses.

El Ministerio del Interior británico ganó este viernes una apelación contra el cierre de un albergue de migrantes en la ciudad de Epping, escenario de fuertes protestas las últimas semanas desatadas tras la supuesta agresión sexual de un migrante a una adolescente.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo carga contra el Gobierno en el inicio del curso político del PP: "Ya está bien de que ante cualquier desgracia se ponga de perfil"
  2. La flotilla Global Sumud parte a Gaza para exigir el fin de un "genocidio que empezó hace tiempo": "Los gobiernos son cómplices"
  3. Los expertos alertan de los graves daños colaterales por los incendios: "Hay que tomar medidas urgentes para conservar el suelo"
  4. Nuevo ultimátum fallido de Trump a Putin mientras aumentan las víctimas civiles en Ucrania
  5. Una confesión, las sospechas de la familia y un terrible hallazgo: los detenidos por el asesinato de Matilde Muñoz entraron en su habitación para robarla
  6. Llenar la nevera tras el verano, un 2,7% más caro que el año pasado: los trucos para ahorrar en la cesta de la compra