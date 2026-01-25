Cientos de personas homenajean a Alex Jeffrey Pretti en el lugar donde ha sido asesinado en Minneapolis

El contextoEl hombre, de 37 años, ha sido atacado y posteriormente disparado en plena calle por agentes federales cuando solo se encontraba grabando cómo rociaban gas pimienta a una mujer.

El homenaje a Alex Jeffrey Pretti, asesinado por agentes de inmigración en Minneapolis, se ha materializado rápidamente. Horas después de su muerte, cientos de personas se reunieron en el lugar del incidente. Pretti, de 37 años, grababa cómo un agente rociaba gas pimienta a una mujer cuando fue confrontado y empujado por un policía. A pesar de estar desarmado, fue disparado a quemarropa por un agente antinmigración, como muestran imágenes de testigos. La calle se llenó de flores y velas en memoria de Pretti, el segundo fallecido este año en la ciudad.

El homenaje a Alex Jeffrey Pretti, el hombre asesinado por agentes de inmigración en Minneapolis, no se ha hecho esperar. Solo horas después de que fuera disparado por agentes federales, cientos de personas se han reunido alrededor del lugar donde ha fallecido.

Este sábado, el hombre de 37 años se encontraba en plena calle grabando como un agente policial rociaba gas pimienta contra una mujer. Solo por ese motivo, uno de los policías desplegados se encaró con él y le empujó fuera de la carretera.

Y, allí, comenzaron a golpearle entre varios hasta reducirle en el suelo. Pese a estar desarmado, uno de los agentes antinmigración disparó contra él a quemarropa, un primer disparo que fue acompañado por varios más como recogen las imágenes grabadas por los testigos.

"¿De qué va todo esto? ¿Dónde está la Policía local? ¿Por qué no estaban autorizados para proteger al ICE? ¿El alcalde y el gobernador les llamaron a marcharse? El ICE tuvo que protegerse a sí mismo", ha publicado Donald Trump en su red social acompañado de la fotografía de la pistola que portaba, pero que no sacó, Alex Pretti.

Por su parte, sus padres han enviado un mensaje a la población a través de 'CNN': "Estamos desconsolados, pero también muy enfadados. Alex era una persona de buen corazón que quería mucho a su familia y amigos, y también a los veteranos estadounidenses a quienes cuidaba como enfermero de la UCI en el hospital de veteranos de Minneapolis".

"Alex quería marcar la diferencia en este mundo. Lamentablemente, no estará con nosotros para ver el impacto que tuvo. No uso la palabra "héroe" a la ligera. Sin embargo, su último pensamiento y acto fue proteger a una mujer", añaden.

Los progenitores han calificado de "reprobables y asquerosas" las palabras que la Administración Trump ha vertido sobre su hijo: "Alex claramente no tenía un arma cuando fue atacado por los matones cobardes y asesinos de ICE de Trump. Tenía su teléfono en la mano derecha y la mano izquierda vacía levantada por encima de la cabeza, intentando proteger a la mujer que ICE acababa de empujar al suelo, mientras le rociaban gas pimienta. Por favor, difundan la verdad sobre nuestro hijo. Era un buen hombre. Gracias".

Tras el suceso, cientos de personas se han desplazado hasta la calle en la que han sucedido los hechos y han comenzado a llenarla de ramos de flores y velas en honor del hombre que ha fallecido a manos de los agentes antinmigración, el segundo en lo que va de año en la ciudad tras la muerte de Renee Nicole Good.

