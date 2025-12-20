China rompe la "diplomacia del panda" en medio de las tensiones con Japón: Xiao Xiao y Lei Lei abandonarán Tokio

El contexto La devolución de ambos ejemplares, que actualmente residen en el Jardín Zoológico de Ueno, debía realizarse antes de febrero y se produce después de que la primera ministra japonesa dijera que defendería a Taiwán en un hipotético ataque chino.

Los pandas gemelos Xiao Xiao y Lei Lei, los últimos en Japón, regresarán a China a finales de enero, dejando al país sin pandas por primera vez en décadas, en un contexto de tensión diplomática entre ambas naciones. La devolución, prevista antes de febrero, se realiza mientras las relaciones bilaterales se enfrían tras declaraciones de la primera ministra japonesa sobre Taiwán. La "diplomacia del panda" de China, que comenzó en 1972, ha sido un símbolo de amistad. Los pandas han tenido un gran impacto económico y social en Japón, y su partida deja un sentimiento de tristeza entre los ciudadanos.

Un adiós agridulce. Los pandas gemelos Xiao Xiao y Lei Lei, los dos últimos de Japón, regresarán a China a finales de enero, dejando al archipiélago sin pandas por primera vez en décadas, en medio de la tensión diplomática entre las dos potencias asiáticas.

La devolución de ambos ejemplares, que actualmente residen en el Jardín Zoológico de Ueno, en Tokio, debía realizarse antes de febrero, según las condiciones del préstamo (China es propietaria de todos los pandas del mundo), y se produce en pleno enfriamiento de las relaciones bilaterales entre Pekín y Tokio a cuenta de unas declaraciones de la primera ministra, Sanae Takaichi, sobre Taiwán.

La tensión diplomática ha sembrado dudas sobre si el gigante asiático permitirá el envío de nuevos ejemplares a Japón. La devolución de los gemelos se añade a la ya efectuada el pasado junio, cuando los cuatro pandas residentes en el complejo Adventure World de Shirahama, en la prefectura de Wakayama (centro), regresaron a China, después de que Pekín rechazara prorrogar el acuerdo de préstamo con las instalaciones japonesas.

Las relaciones entre los dos países están en caída libre y todo a raíz de que la primera ministra japonesa dijese que defendería a Taiwán en un hipotético ataque chino.

El envío de pandas como herramienta diplomática por parte de China se remonta a décadas, y se consolidó en Japón con la llegada de los primeros ejemplares al zoo de Ueno, el más antiguo del país, en 1972 tras la normalización de las relaciones entre ambos países. Este es un gesto conocido como la "diplomacia del panda": una especie de recompensa simbólica que China le concede a otros países para celebrar las buenas relaciones comerciales entre ellos.

Desde entonces, Japón ha acogido y criado más de una veintena de ejemplares, que han sido recibidos con gran entusiasmo por los japoneses y han servido como símbolo de amistad entre los países. Solo en el zoo de Ueno, Xiao Xiao y Lei Lei tuvieron un impacto económico de más de 30.000 millones de yenes (unos 166 millones de euros) en el primer año tras su presentación al público en 2021, según estimaciones publicadas por Katsuhiro Miyamoto, profesor emérito de Economía en la Universidad de Kansai.

Tras la noticia, cientos de personas hacen cola, con los móviles y las cámaras preparadas para grabar los últimos momentos de estos animales en el zoo y esperan conseguir un último recuerdo con ellos. "Pronto ya no podremos ver a los pandas, así que me siento triste", dice un ciudadano.

Para una trabajadora de este zoo, "los pandas no deberían ser un tema político; son símbolos de amistad entre Japón y China". Así, japoneses darán su último adiós a estos animales que han marcado un antes y un después tanto en el ámbito político como en la propia sociedad.

