El chándal de Nike que llevaba Maduro tras ser capturado por EEUU arrasa en ventas: el conjunto supera los 200 euros

La imagen de Maduro detenido, más que una foto: los motivos detrás de la puesta en escena del arresto

Los detalles Tras publicar Trump la imagen del presidente venezolano esposado, con los ojos vendados y ropa de deporte, el conjunto deportivo de color gris se convirtió en un éxito de ventas en todo el mundo.

El chándal de Nike que vestía Nicolás Maduro durante su captura por Estados Unidos se ha convertido en un fenómeno de ventas. Tras la difusión de la imagen por Donald Trump en Truth Social, donde se ve a Maduro esposado y con los ojos vendados, las prendas se agotaron rápidamente. La chaqueta, valorada en 119,99 euros, y el pantalón, de 99,99 euros, han sido especialmente demandados, quedando solo las tallas XS y XXL disponibles. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados al buque USS Iwo Jima y luego a Nueva York, donde enfrentarán cargos por narcoterrorismo.

El chándal de Nike que llevaba el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras ser capturado este sábado por Estados Unidos se ha convertido en un éxito de ventas de la marca, que ha visto cómo gran parte de las tallas del pantalón se agotaban rápidamente.

Fue Donald Trump en el que compartió en su red Truth Social la primera imagen de Maduro tras el arresto, en la que se podía ver al político de Venezuela esposado, con los ojos tapados y un conjunto deportivo de color gris de Nike que supera los 200 euros.

En el caso del pantalón, que tiene un precio de 99,99 euros, se han agotado la mayoría de las tallas, quedando tan solo disponibles la XS y la XXL. Sin embargo, el gran reclamo es la chaqueta que llevaba el líder venezolano cuando le hicieron una fotografía mientras iba a bordo de un buque militar estadounidense en el Caribe, y que cuesta 119,99 euros.

"Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", escribió Trump en su red Truth Social junto a la imagen, en la que que Maduro aparece con el chándal de Nike mientras sostiene una botella de agua con sus manos esposadas y tiene los ojos vendados. Además, en la imagen también puede verse a un agente con un chaleco de la Administración de Control de Drogas (DEA) tras el presidente capturado.

Trump anunció este sábado que Maduro y su mujer, Cilia Flores, se encontraban en el buque estadounidense USS Iwo Jima para ser trasladados Nueva York, donde serán juzgados por narcoterrorismo. "Van camino de Nueva York. Han sido imputados allí. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima, y seguirán camino a Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro de que les encantó", expresó el inquilino de la Casa Blanca en una entrevista con 'Fox News'.

