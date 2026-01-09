Ahora

en medio de intensas heladas

Bajo cero y sin calefacción: los ataques rusos contra las infraestructuras energéticas condenan a los residentes de Kyiv a irse

¿Por qué es importante? El alcalde de la capital ucraniana ha pedido que quien pueda huya de la capital hacia pueblos o aldeas donde se puedan calentar utilizando madera o carbón.

Una mujer camina en la oscuridad por los cortes de electricidad tras los ataques rusos contra la infraestructura energética en Kyiv.
Ataques rusos que han dañado infraestructuras energéticas, lo que ha provocado que unos 6.000 edificios de Kyiv estén sin calefacción, prácticamente media ciudad, en medio de intensas heladas y nevadas. Sin ventanas o con ventanas destrozadas, así es como están muchas casas tras los ataques rusos. Hay gente que directamente ha preferido irse de la ciudad o refugiarse en las estaciones de metro. Esta tarde se han rozado los menos diez grados y se espera que en las próximas horas se llegue a los menos 17.

Es tal el frío, que el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, ha instado a los ciudadanos que puedan a abandonar la ciudad. Las temperaturas son extremas y aún no se sabe si se va a poder arreglar el sistema de calefacción de la ciudad.

En Kyiv, como en muchas ciudades de la antigua Unión Soviética, el sistema de calefacción es comunal. Es decir, en lugar de haber una caldera por vivienda, lo que hay son grandes plantes que calientan el agua y ese agua caliente se distribuye por tuberías a los diferentes edificios.

Tras meses de ataques rusos con drones y misiles nadie tiene claro si esas plantas podrán recuperarse. Por ello, el Ayuntamiento pide que quien pueda huya de la capital hacia pueblos o aldeas donde se puedan calentar utilizando madera o carbón.

En total, en los ataques de la madrugada de este viernes, que mataron a al menos cinco personas, incluido un paramédico que asistía a los heridos, las fuerzas rusas emplearon más de 240 drones y 36 misiles. Las vacaciones escolares se han extendido en toda Ucrania y se insta a los residentes locales a reducir el consumo de electricidad y abstenerse de utilizar el transporte privado para reducir la carga sobre el sistema energético y los servicios de emergencia.

Las reparaciones de emergencia han continuado este viernes también en las regiones sudorientales de Dnipropetrovsk y Zaporiyia, donde varios millones de residentes pasaron hasta 24 horas sin acceso a la electricidad después de un ataque masivo en la noche del miércoles al jueves.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ya instó este jueves a sus socios a responder a los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana. "Es importante que nuestros socios en el mundo reaccionen ante esta burla de Rusia hacia la población. No tienen ningún sentido estos ataques a la energía y la infraestructura, que dejan a la población sin electricidad y calefacción en pleno invierno. Se trata de una guerra de Rusia contra nuestro pueblo, contra la vida en Ucrania, un intento de destruir Ucrania", afirmó.

Zelenski añadió que "las conversaciones diplomáticas no pueden ser un motivo para frenar el suministro de sistemas de defensa aérea y equipos que ayudan a proteger vidas". "Trabajamos con nuestros socios para que la respuesta sea adecuada", dijo en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram.

