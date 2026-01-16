Aviones Eurofighter y P-8 Poseidon: los 'bichos' que Alemania planea desplegar en Groenlandia ante los avisos de Trump

¿Qué está pasando? El ministerio de Defensa germano está barajando la opción de establecer en la isla dependiente de Dinamarca más armamento militar. "Se trata de analizar si el Ártico es seguro", dicen.

Groenlandia ha emergido como un punto crucial en el panorama internacional, atrayendo la atención de Donald Trump, quien la considera esencial para la "seguridad nacional" de Estados Unidos. A pesar de ser una región dependiente de Dinamarca, Trump ha insinuado acciones unilaterales, lo que ha generado preocupación en la Unión Europea y la OTAN. Países como Alemania, Reino Unido y Francia han comenzado a planificar medidas defensivas en la isla, incluyendo el despliegue de recursos militares. Mientras tanto, Trump amenaza con imponer aranceles a los países que se opongan a sus planes, poniendo en riesgo las relaciones comerciales y el orden mundial post-II Guerra Mundial.

Groenlandia se ha convertido en el epicentro del mundo. En el lugar del planeta en el que parece girar todo. Sí, así es. Así está siendo. Es en lo que se ha convertido este territorio del Ártico. Esta isla dependiente de Dinamarca gran extensión, cubierta de hielo y con apenas 56.000 habitantes que tiene su capital en Nuuk. Así es Groenlandia. Así es el gran objeto de deseo de Donald Trump.

Porque por ello es el foco del planeta azul. Porque el republicano la quiere. Porque la anhela. Porque, dice, la necesita por motivos de "seguridad nacional". Pero Groenlandia es parte de Dinamarca. Y Dinamarca es parte de la UE y también de la OTAN. Es de un país, a priori, aliado de EEUU. Aliado del país que lidera un Trump que dice van a hacer "algo" allí ya sea "por las buenas o por las malas".

Ante los avisos de Trump. Ante las afirmaciones de que si no es él serán los rusos o los chinos los que allí se establezcan, la Unión Europea ha reaccionado. Se está moviendo. Lo están haciendo varios países como Reino Unido y Francia. Como la propia Dinamarca. Y como Alemania, que han dicho que barajan la idea de desplegar en la isla varios de sus 'bichos' más imponentes a nivel militar.

"Se trata de analizar si el Ártico es seguro y en qué medida podemos contribuir a ello junto con nuestros socios de la OTAN", ha expresado un portavoz del ministerio de Defensa en palabras que recogen en Reuters.

Y pueden ir con todo en esos "ejercicios de planificación" de los que hablan y que han llevado a Nuuk a los soldados alemanes: "Despliegue de fragatas u otras unidades navales para la vigilancia marítima, aviones de patrulla P-8 Poseidón y el despliegue de los Eurofighter".

Es lo que Alemania podría llevar a Groenlandia. Es lo que se plantean en el país teutón. Es lo que quieren estacionar en la isla dependiente de Dinamarca ante los avisos de Trump. Ante un Trump que tiene en jaque a la UE y a la OTAN.

Que podría estar ya pensando en ese "por las malas" que dijo cuando habló de hacer "algo con Groenlandia". Porque el republicano planea usar el arma económica. Porque Trump ha puesto en la mesa la opción de los aranceles.

"Podría imponer aranceles a los países que estén en contra del plan con Groenlandia", ha afirmado un Trump que insiste en la "seguridad nacional" como motivo para querer controlar la isla.

¿Y Europa? Lo mismo. El Parlamento europeo busca vincular la seguridad de la isla con los futuros acuerdos económicos y negocios que han de firmar con EEUU. "Sería cruzar una línea roja que pondría en peligro nuestras relaciones comerciales", ha expresado el ministro de Economía de Francia.

Entre todo, desconfianza. Desconfianza de Dinamarca y Groenlandia con Washington tras una reunión que tiene dos versiones diferentes. Una, la de EEUU, que habla de un grupo de trabajo para "adquirir" la isla; otra, la del ministro de exteriores danés. "Eso no es lo que acordamos", ha afirmado.

Porque Groenlandia se ha convertido en el lugar donde todo gira. Donde todos miran. Porque Trump la quiere. Porque ya hizo lo que hizo en Venezuela. Porque habla de hacer "algo" por "las buenas o por las malas". Mientras EEUU habla, Europa reacciona. En riesgo, el orden mundial existente tras la II Guerra Mundial.

