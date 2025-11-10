Caos en los aeropuertos de EEUU: casi 2.000 vuelos cancelados por la falta de controladores durante el cierre del Gobierno

Los datos Los aeropuertos neoyorquinos concentran el mayor impacto: JFK lidera con 254 vuelos cancelados, seguido de LaGuardia y Newark con 144 y 99. En total, los tres registran cientos de retrasos, dejando a miles de pasajeros esperando y con vuelos aplazados.

Los aeropuertos de Estados Unidos viven este lunes una de sus jornadas más caóticas en meses. Casi 2.000 vuelos han sido cancelados en todo el país por la falta de controladores aéreos, un problema que se ha agravado con el cierre del Gobierno federal, que ya acumula 41 días de parálisis.

Según datos de la plataforma FlightAware, 1.983 vuelos —un 7,7% de todos los previstos para hoy— no han podido despegar, y más de 6.000 rutas han sufrido retrasos.

La situación es especialmente complicada en Nueva York, donde el aeropuerto JFK encabeza la lista de cancelaciones, con 254 vuelos anulados. Le siguen LaGuardia, con 144, y Newark Liberty, con 99. En total, los tres grandes aeropuertos del área neoyorquina acumulan cientos de retrasos: 508 en LaGuardia, 254 en Newark y 92 en el JFK.

Las aerolíneas intentan contener el caos como pueden. Según el portal 'CNBC', compañías como United Airlines y Delta han ofrecido pagos extra a los auxiliares de vuelo e incluso bonificaciones a los pilotos para que acepten cubrir más rutas de lo habitual.

Pero el problema va mucho más allá de la organización interna de las aerolíneas. El secretario de Transporte, Sean Duffy, ya ha advertido que "esto solo se pondrá peor" si el bloqueo político en Washington no se resuelve pronto.

Por su parte, el presidente Donald Trump ha amenazado con recortar el sueldo a los controladores que se han ausentado alegando enfermedad, al tiempo que ha prometido una bonificación de 10.000 dólares a quienes han seguido trabajando sin cobrar durante este cierre de Gobierno.

Fuentes sindicales aseguran que muchos trabajadores se han visto forzados a pedir la baja para poder buscar ingresos alternativos o cuidar de sus familias, después de más de un mes sin recibir un salario.

La Administración Federal de Aviación (FAA) había avisado de que no se podía superar el 10% de cancelaciones, pero según la consultora Cirium, ese límite ya se rebasó el domingo. Y si el cierre continúa, el caos en los aeropuertos podría ser solo el principio.

