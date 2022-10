En una entrevista telefónica desde Washington, Silva explicó su decisión de anunciar, en un vídeo distribuido en las redes sociales, su respaldo al jefe de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Juan Guaidó, quien se autoproclamó el miércoles como presidente encargado del país.

"El motivo es que ya uno se cansa de ver cómo por la comodidad hemos sido, sin querer o por omisión, cómplices de todas las barbaries que ha cometido este Gobierno en nombre de su revolución", afirmó el coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Silva llevaba cinco años como agregado de Defensa en la embajada venezolana en Washington, y asegura que nunca le gustó que las fuerzas del orden se usaran en Venezuela para "reprimir a alguien porque proteste", y que su "grupo familiar y amigos" sabía de sus diferencias con el Gobierno de Maduro en ese sentido.

"Ahora, ya me cansé de acompañar y de callar, porque en Venezuela lo que estamos viviendo es el suicidio de un país, el suicidio de una colectividad, de una sociedad, y créame, que yo no voy a ser cómplice de eso", sentenció.

El anuncio de Silva coincidió con la salida de varios diplomáticos venezolanos de EEUU, dado que Maduro ordenó cerrar los consulados de Venezuela en el país norteamericano como consecuencia de su decisión de romper las relaciones con Washington.

Pero Silva garantizó que él no ha recibido "ningún cese de misión, ni del Gobierno de Venezuela ni del Gobierno de los EEUU" que le haya sacado de su cargo, y planea permanecer en Washington a no ser que la autoridad a la que reconoce como presidente venezolano, es decir, Guaidó, le ordene lo contrario.

"Yo continúo siendo el agregado de Defensa de Venezuela (...) y estoy subordinado al Gobierno legítimo de Venezuela, no al ilegítimo", subrayó. A pesar de que un portavoz de la Casa Blanca, Garrett Marquis, reaccionó rápidamente con un tuit al anuncio de Silva, el coronel negó haber coordinado su decisión con Washington.

"Honestamente, no he tenido ningún contacto con el gobierno de EEUU ni con ningunas organizaciones", indicó. "Esto es un acto patriótico de un venezolano que quiere decirle al mundo, y sobre todo a mis hermanos de la Fuerza Armada, que ya basta, ya está bueno de seguir siendo el pilar de soporte de un Gobierno ilegítimo y que le ha hecho daño a nuestro país", añadió.

El coronel dijo que ha "hablado personalmente" con otros "oficiales" venezolanos "que no están de acuerdo con el presidente Maduro", y confió en que "ellos también salgan a expresar su descontento con este régimen".

"Ya los venezolanos despertaron, la gente definitivamente perdió el miedo, y ya los militares y la Policía Nacional, que tienen las armas, ya están cansados de utilizar esas armas en contra del pueblo", recalcó Silva.

"El primer paso es que ya están desconociendo las órdenes, ya ellos o no quieren ir o no van a reprimir muchas manifestaciones, ya se está viendo. Créame, falta poco", pronosticó.

Preguntado por la resistencia a abandonar a Maduro entre el estamento castrense, Silva respondió: "Los que han hablado es siempre el ministro de la Defensa con su alto mando. Esa gente, créame, no representa a los militares, mucho menos al pueblo de Venezuela".

El coronel afirmó que en Venezuela "hay más generales que los que tienen países con ejércitos 100 veces más grandes", y dentro de esa "cofradía va a ser imposible que un comandante general salga a hablar en contra de Maduro, o un general que tenga muchas tropas".

"Pero ya ese muchacho, el coronel, el teniente coronel, el capitán, que tiene una hija enferma porque simple y llanamente no la ha podido alimentar bien, ese hombre, ese sí va a salir a la calle y no va a atacar a su pueblo, como ya se ha visto en manifestaciones, que los militares le han dado la espalda al régimen", opinó. "No han atacado al pueblo: por ahí se va a comenzar, por ahí ya se comenzó", zanjó.