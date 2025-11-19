Ahora

"INFELIZ, ARROGANTE, PREJUICIOSA"

"¡Cachorro de Hitler!": Brasil estalla contra Merz por descalificar a la ciudad de Belém como sede de la COP30

El contexto El canciller alemán señaló que nadie se querría quedar a vivir en la ciudad brasileña. Tanto el presidente Lula Da Silva, como los alcaldes de Río de Janeiro y Belém, han respondido.

Captura del tweet publicado por el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, en respuesta a las declaraciones del canciller alemán Fiedrich Merz

La guerra diplomática entre Alemania y Brasil ha estallado. Todo se debe a unas declaraciones que ha realizado el canciller Friedrich Merz antes de volver a su país, al que ha intentado ensalzar a costa de la ciudad de Belém. Precisamente, esta ciudad del estado de Pará es la sede de la cumbre climática por empeño personal del presidente Lula Da Silva.

"Pregunté a algunos periodistas que me acompañaban en Brasil: ¿Quién de ustedes querría quedarse aquí? Nadie levantó la mano", ha atacado Merz. La contraofensiva ha corrido a cargo de Da Silva, quien ha asegurado que "Berlín no ofrece ni el 10% de la calidad que ofrecen el estado de Pará y la ciudad de Belém".

Aunque la verdadera descarga se ha producido cuando el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, ha entrado en X. "Como mis amigos son muy educados, voy a decir lo que realmente piensan: ¡Cachorro de Hitler, vagabundo! ¡Nazi!", ha tuiteado. Aunque unas horas después ha borrado la publicación y ha justificado su actuación como un desahogo.

En la misma línea se ha pronunciado el alcalde de Belém, Igor Normando: "Infeliz, arrogante y prejuiciosa, así han sido las declaraciones del canciller alemán".

Con todo, ni el canciller alemán ni su oficina han emitido todavía una nota aclaratoria o de disculpa. Sin embargo, el ambiente no puede estar más caldeado en Brasil.

