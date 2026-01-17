Ahora

El bulo que difunde la televisión rusa: aseguran que el primer ministro de Canadá está alentando a la guerra contra EEUU

Los detalles En su perfil de X, han publicado esa información falsa junto a un vídeo en el que sale Mark Carney. Sin embargo, al pinchar en él, no dice nada sobre una guerra con Estados Unidos.

Intento de propaganda rusa
En Groenlandia, este sábado han sido testigos de un intento de propaganda rusa alentando una guerra allí, donde es cierto que hay un despliegue de tropas. Sin embargo, tal y como ha comprobado Ana Pastor en primera persona, había una publicación circulando por la red social X en la que se hablaba de que el primer ministro de Canadá está alentando a la guerra contra Estados Unidos por lo que está pasando en la isla.

Sin embargo, al pinchar en el vídeo, se podía comprobar que Mark Carney no decía eso. Se trata de una publicación de 'RT', la televisión rusa, con el que país hace un nuevo intento de propaganda, al afirmar que Canadá está dispuesta a ir a la guerra contra Estados Unidos.

La realidad es que el primer ministro de Canadá no ha dicho eso en ningún momento. Pese a que en España no se puede ver ese tuit, sí se puede ver en Groenlandia y en Dinamarca, donde han sido testigos del vídeo falso de propaganda rusa alentando la guerra, de quien tiene interés por que esta isla pase a ser una zona de guerra en los próximos días.

