El bulo que difunde la televisión rusa: aseguran que el primer ministro de Canadá está alentando a la guerra contra EEUU

En Groenlandia, se ha detectado un intento de propaganda rusa que alienta una guerra en la región, a pesar de que hay un despliegue de tropas. Ana Pastor verificó personalmente una publicación en la red social X, donde se afirmaba falsamente que el primer ministro de Canadá instigaba un conflicto contra Estados Unidos por la situación en la isla. El vídeo, compartido por 'RT', la televisión rusa, es un intento de desinformación, ya que el primer ministro canadiense no ha hecho tal declaración. Aunque en España no se puede acceder al tuit, sí está disponible en Groenlandia y Dinamarca, donde se ha difundido este contenido falso.

