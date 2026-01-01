Bulgaria abre 2026 con la adopción del euro como moneda oficial

Bandera de Bulgaria en la fachada de la sede del Banco Central Europeo en Frankfurt

Los detalles El euro reemplaza oficialmente al lev como moneda nacional en un contexto complejo en el que el Gobierno ha dimitido y los presupuestos se han prorrogado.

Bulgaria ha adoptado el euro como moneda oficial en 2026, reemplazando al lev y convirtiéndose en el 21º miembro de la eurozona en hacerlo. El presidente búlgaro, Rumen Radev, calificó este paso como "histórico", destacando la integración del país en la Unión Europea. Sin embargo, la transición ocurre en un contexto político complicado, con el gobierno dimitido y presupuestos prorrogados. La decisión ha generado protestas debido a la falta de un referéndum. Christine Lagarde, presidenta del BCE, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, celebraron la medida, destacando las oportunidades económicas y la unidad europea.

Con la entrada de 2026, Bulgaria ya utiliza el euro como moneda oficial en el país sustituyendo al lev, algo que le convierte en el 21º miembro de la eurozona en un paso calificado como "histórico" por el presidente búlgaro, Rumen Radev.

El lev continuará siendo de curso legal durante el mes de enero, pero se podrán cambiar a tasa fija por euros en bancos y oficinas postales sin cargo adicional hasta el 30 de junio. No obstante, este cambio llega en una complicada situación política ya que el Gobierno ha dimitido y los presupuestos han sido prorrogados.

"La decisión de adoptar la moneda única europea ha sido una elección estratégica en un momento controvertido. La introducción del euro es el hito final de la integración de Bulgaria en la Unión Europea, un lugar que nos merecemos por los logros de nuestra cultura milenaria y las contribuciones civilizatorias de nuestro país", ha resaltado Radev en su discurso de Año Nuevo.

Aunque la decisión tampoco ha estado exenta de polémica ya que se han producido numerosas protestas durante este último año porque la adopción del euro no fue consensuada con la población mediante un referéndum: "Los gobernantes no quisieron escuchar a los ciudadanos, uno de los síntomas dramáticos de la distancia entre la clase política y la gente que se confirmó en las masivas movilizaciones de todo el país".

En su discurso, Radev ha recalcado que las protestas "castigaron la arrogancia de los gobernantes" con un pueblo harto de corrupción, inflación, arbitrariedades institucionales y "un modelo económico y político injusto".

Europa lo celebra

Por su parte, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha puesto de manifiesto por su parte que la entrada de Bulgaria en el euro es una prueba de la capacidad de Europa de colaborar en contra de las tendencias internacionales.

"El euro es un potente símbolo de lo que puede conseguir Europa cuando trabajamos juntos y de los valores comunes y la fuerza colectiva que podemos ejercer frente a la incertidumbre geopolítica global que afrontamos en este momento", ha planteado Lagarde.

También ha comentado el ingreso de Bulgaria la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha resaltado que ahora los búlgaros "podrán viajar y hacer más fácilmente los pagos". "Trae nuevas oportunidades para las empresas búlgaras para aprovechar las ventajas de nuestro mercado único común", ha apuntado.

La fachada de la sede del BCE en Frankfurt estará iluminada durante los primeros once días de 2026 con menciones a la adhesión de Bulgaria y celebrar "la integración y unidad de 358 millones de europeos que utilizan el euro como moneda", ha destacado el organismo en un comunicado sobre la inclusión de los más de seis millones de búlgaros.

