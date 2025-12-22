Bruselas salta tras las palabras del nuevo enviado especial de Trump para Groenlandia que insiste en hacerse con la isla

El contexto El también gobernador del estado de Luisiana ha celebrado su nombramiento mostrando su agradecimiento al republicano para "servirle a que Groenlandia forme parte de EEUU".

La Unión Europea (UE) ha respondido firmemente a las declaraciones del enviado especial de Estados Unidos, Jeff Landry, sobre Groenlandia. Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha expresado su solidaridad con Dinamarca y Groenlandia, subrayando la importancia de la integridad territorial y la soberanía en el derecho internacional. Junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha enfatizado que estos principios son esenciales no solo para la UE, sino para todas las naciones. Kaja Kallas, jefa de la diplomacia comunitaria, ha reiterado que cualquier cambio en el estatus de Groenlandia es decisión de los groenlandeses y daneses, esperando que se respete su soberanía. Estas declaraciones surgen tras los comentarios del gobernador de Luisiana y las intenciones de Trump de incorporar Groenlandia a Estados Unidos.

La integridad territorial de la Unión Europea (UE) no se toca. Es la contundente respuesta de Bruselas al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, tras las palabras del enviado especial para la isla ártica Jeff Landry en redes sociales asegurando que su misión en el nuevo cargo es convertir ese territorio estadounidense. De hecho, el mismo Trump en la rueda de prensa de este miércoles ha insistido en la idea.

En concreto, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, ha mostrado su plena solidaridad con Dinamarca y Groenlandia, al tiempo que ha destacado que "la integridad territorial y la soberanía son principios fundamentales del derecho internacional".

Unos principios que un comunicado conjunto con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han subrayado "son esenciales no solo para la Unión Europea, sino para las naciones de todo el mundo". Asimismo, subrayan que "la seguridad del Ártico sigue siendo una prioridad para la UE" en la que buscan "trabajar con aliados y socios".

Términos similares a los empleados por el portavoz de Asuntos Exteriores de la Comisión, Anouar El Anouni, en la rueda de prensa diaria. Si bien ha asegurado que no es él a quien le corresponde "comentar las decisiones de EEUU", ha destacado que "preservar la integridad territorial del Reino de Dinamarca, su soberanía y la inviolabilidad de sus fronteras, es esencial para la UE".

Por su parte, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, ha añadido en una publicación en X que cualquier cambio en el estatus de Groenlandia "es decisión exclusiva de groenlandeses y daneses". "Esperamos que todos nuestros socios respeten su soberanía e integridad territorial y cumplan sus compromisos internacionales, consagrados, entre otros, en la Carta de las Naciones Unidas y el Tratado del Atlántico Norte", ha manifestado.

Todo, después de las palabras del gobernador del estado de Luisiana, recién convertido en enviado especial para Groenlandia. "Jeff entiende lo esencial que es Groenlandia para nuestra seguridad nacional, e impulsará rotundamente los intereses de nuestro país por la seguridad y supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo. ¡Felicidades, Jeff!", ha celebrado el republicano en Truth Social.

Ya el pasado mes marzo Trump invitó al pueblo de Groenlandia a unirse a EEUU, recalcando que Washington ansía incorporar la isla a su territorio por motivos de seguridad nacional. Incluso, como es habitual, sacó su tono más amenazante y advirtió que la incorporación de la isla del Ártico a EEUU será "de una forma u otra".

