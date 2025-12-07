Benín anuncia que ha abortado un intento de golpe de Estado militar de un "grupúsculo de soldados"

¿Qué ha pasado? Los militares tomaron la sede de la cadena pública y habían anunciado el cese del presidente del país, el cierre de fronteras y la disolución de la Constitución.

Las autoridades de Benín han frustrado un intento de golpe de Estado por un grupo de soldados que pretendía derrocar al presidente Patrice Talon e instaurar una junta militar liderada por el teniente coronel Pascal Tigri. El ministro del Interior, Alassane Seidoy, informó que el Ejército mantuvo el control de la situación y detuvo a 12 personas implicadas. Los golpistas habían anunciado el cierre de fronteras y la disolución de la Constitución a través de la televisión pública. La comunidad internacional fue informada de que Benín respetará los acuerdos internacionales. Talon, quien planea dejar el poder en 2026, ha prometido no buscar un tercer mandato. Esta intentona golpista se suma a una serie de golpes de Estado en África occidental en los últimos años.

Las autoridades de Benín han asegurado que han abortado un intento de golpe de Estado por parte de un "grupúsculo de soldados", después de que los alzados anunciaran a primera hora y a través de la cadena de televisión pública el derrocamiento de Patrice Talon, presidente del país, y la instauración de una junta militar encabezada por el teniente coronel Pascal Tigri.

Así lo ha indicado Alassane Seidoy, ministro del Interior de Benín. Así lo ha expuesto a través de un comunicado leído a través de la misma cadena, la ORTB, que ha llegado a estar varias horas sin emitir tras la asonada, que "un grupúsculo de soldados protagonizó con el objetivo de desestabilizar al Estado y a sus instituciones".

"Ante esta situación, las Fuerzas Armadas beninesas y su cúpula, fieles a su juramento, han permanecido republicanas. Su respuesta les permitió mantener el control de la situación y frustrar la maniobra. El Gobierno insta a la población a reanudar sus actividades habituales", reza el comunicado de Interior.

En ese sentido, fuentes gubernamentales citadas por 'La Nouvelle Tribune', han señalado que se ha detenido por ahora a 12 personas, estando entre ellos los protagonistas del asalto a la sede de la ORTB y un exmilitar cuya identidad no ha trascendido, sin que haya confirmación oficial sobre este extremo.

Todo, después de que un grupo de militares anunciare a través de la cadena pública el derrocamiento del presidente Patrice Talon, acompañada por una declaración en la que un militar afirmaba que los alzados habían erigido un Comité Militar para la Refundación con Tigri al frente y con Talon cesado, así como el cierre de las fronteras y la disolución de la Constitución. "Talon ha sido cesado de sus funciones. Pascal, presidente del CMR", han expuesto.

Además, defendieron el papel del Ejército en la defensa "de la paz y la tranquilidad" y ha trasladado a la comunidad internacional que Benín "respetará los acuerdos internacionales y los Derechos Humanos". "El Ejército se compromete de forma solemne a dar al pueblo beninés la esperanza de un amanecer realmente nuevo en el que reine la fraternidad, la justicia y el trabajo, símbolo de nuestra unidad nacional", zanjaron.

El comunicado lo leyeron después de que este grupo de militares irrumpiera en la sede de la televisión pública tras la información de la Embajada de Francia en Cotonú sobre "disparos" en Camp Guezo en los alrededores de la residencia de Talon.

"Por razones de seguridad, les aconsejamos permanecer en casa hasta nuevo aviso y durante el tiempo necesario hasta que se aclare totalmente la situación. Recomendamos que siga regularmente la información y se mantenga atento a los comunicados oficiales en las próximas horas", manifestó la legación.

Talon, de 67 años, tiene previsto abandonar el poder tras las elecciones de abril de 2026, cuando completará su segundo mandato al frente del país africano. Así, el político, un empresario conocido como 'el rey del algodón', ha prometido no buscar un tercer mandato, algo que está prohibido por la Constitución de Benín.

"He llegado al límite de mis esfuerzos, mi imaginación y mi reflexión. He obrado con buena fe, aunque a menudo me he equivocado. Como no soy Dios, pido a los benineses que me perdonen y crean en nuestro destino común", dijo en agosto durante su anuncio, coincidiendo con el 65 aniversario de la independencia del país respecto de Francia, un país que ha proporcionado también un apoyo esencial al mandatario.

La intentona golpista en Benín ha tenido lugar cerca de una semana después del derrocamiento del presidente de Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló, en una asonada días después de las últimas elecciones generales, en las que tanto el mandatario como el principal candidato opositor, Fernando Dias da Costa, habían reivindicado su victoria. La nueva junta ha suspendido el recuento y ha anunciado ya una transición.

Asimismo, durante los últimos cinco años se ha registrado una oleada de golpes de Estado en África occidental, incluidos dos en Malí, Burkina Faso, Guinea y Níger, además de la citada asonada en Guinea Bissau y el derrocamiento de Andry Rajoelina en Madagascar, lo que ha hecho temer con una posible expansión de los alzamientos, entre los cuestionamientos de las alianzas tradicionales y las críticas al funcionamiento de los sistemas surgidos de las independencias.

