Bélgica detecta varios drones sobrevolando una importante base militar usada por la OTAN

Los detalles El ministro de Defensa belga ha informado de que se va a reunir con la Policía Local para "reforzar las medidas adoptadas" y "encontrar y detener a los pilotos" de estos aparatos.

El ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, ha confirmado el avistamiento de varios drones sobre la base militar de Kleine-Brogel, utilizada por la OTAN. Agradeció a los guardias por su vigilancia y las imágenes capturadas, y anunció que investigan el incidente. La próxima semana se reunirá con la Policía Local para analizar la amenaza y reforzar medidas para detener a los pilotos de drones. Además, se ha programado una reunión interministerial para solicitar más sistemas antidrones. Drones también fueron detectados en otras zonas militares de Bélgica, como Leopoldsburg, Marche-en-Famenne y Elsenborn.

Theo Francken, ministro de Defensa de Bélgica, ha confirmado que han avistado varios drones sobrevolando la base militar de Kleine-Broge, utilizada por la OTAN. "El sistema de detección funciona", ha expresado.

"Varios drones han sido avistados sobre Kleine-Brogel. Gracias a los guardias por su vigilancia y por las imágenes tomadas", ha explicado para confirmar que están investigando qué es lo que ha sucedido.

El ministro se va a reunir la próxima semana con la Policía Local para "analizar la amenaza y reforzar las medidas adoptadas para encontrar y detener a los pilotos de drones".

"Se ha programado una reunión interministerial. Necesitamos de forma urgente más instrumentos CUAS", ha señalado haciendo referencia a los sistemas antidrones.

Una vez detectaron los drones, la base aérea contactó con la Policía Local, que no encontró nada en el lugar. "Cuando llegaron los agentes no encontraron ni un dron ni un piloto", ha informado Steven Mathei, alcalde de Peer.

Además de los drones avistados en Bélgica, también se detectaron varios de estos aparatos en la zona militar de Leopoldsburg, al igual que en las de Marche-en-Famenne y Elsenborn.

Kleine-Brogel es una importante base aérea militar belga que almacena nucleares estadounidenses y albergará cazas F-35 a partir de 2027.

