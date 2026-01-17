Batalla económica y rupturas de acuerdos: Trump y la UE se enzarzan por Groenlandia

Los detalles Trump ha amenazado con imponer aranceles "a los países que no acepten lo de Groenlandia" mientras que en Europa valoran frenar todos los acuerdos que se están a punto de firmar con Estados Unidos.

Donald Trump ha mostrado un interés inusual en Groenlandia, expresando su deseo de adquirir la isla, lo que ha generado rechazo tanto en Dinamarca, a la que pertenece el territorio, como en la Unión Europea. Esta intención, presentada como una cuestión de "seguridad nacional", ha sido criticada por la UE, que ha prometido apoyo a Dinamarca. En respuesta, Trump ha amenazado con imponer aranceles a países que se opongan a sus planes. Además, ha lanzado críticas a Dinamarca, incluyendo comentarios sobre un medicamento danés, buscando debilitar su resistencia. En Copenhague, miles de daneses han protestado contra las intenciones de Trump, mientras que en Estados Unidos, incluso algunos republicanos han expresado su oposición, recordando la importancia de respetar la soberanía danesa y la alianza con la OTAN.

Donald Trump parece más preocupado por Groenlandia que por su propio país. Durante la última semana y media, el presidente de Estados Unidos ha insistido en cada declaración pública en su intención de "hacer algo" con la isla más grande del mundo. Concretamente, adueñársela en contra de la voluntad de los, estadounidenses, de los groenlandeses y de Dinamarca, a quien pertenece el territorio autónomo.

Esta ansia expansionista, camuflada en una necesidad de garantizar la "seguridad nacional", se ha encontrado con el rechazo absoluto de la Unión Europea. Muchos de los estados miembros de la organización comunitaria ya han afirmado que ayudarán a su aliado. Y como la oposición no le hace mucha gracia a Trump, ha dado un paso más y ha dejado caer que "podría imponer aranceles a los países que no acepten lo de Groenlandia".

Una amenaza que también podría tener respuesta desde Europa. La UE y EEUU están cerca de firmar diversos acuerdos que podrían paralizarse en caso de que el republicano pase a la acción en la isla dependiente de Dinamarca. De hecho, es lo que ha dejado caer Roland Lescure, ministro de Economía de Francia, quien ha advertido sobre qué podría pasar: "Hacerse con el territorio danés sería cruzar una línea roja que pondría en peligro las relaciones comerciales".

"Groenlandia es parte de un país soberano que pertenece a la Unión Europea. No hay que jugar con cosas así", ha afirmado en palabras recogidas por 'Financial Times'.

Ahora bien, Trump sabe jugar muy bien a este juego y ya ha comenzado a dejar mal a los daneses. "Un amigo mío estaba muy gordo y tomó el medicamento para la grasa. No te diré cuál. Fue Ozempic... no hace efecto. De hecho está más gordo que nunca", ha afirmado esta semana.

El fármaco, utilizado mundialmente para perder peso, es danés y tiene tanta importancia en el país que su farmacéutica representa un 1,6 % del PIB. Y las palabras envenenadas de Trump van dirigidas a hacer un daño económico a Dinamarca con el que empezar a resquebrajar su férrea resistencia a ceder Groenlandia.

Protestas contra Trump

Mientras tanto, "que Estados Unidos se marche lejos". Es la reivindicación de miles de daneses que este sábado han salido a las calles de Copenhague para dejarle claro a Trump que quieren que Groenlandia siga perteneciendo al Reino de Dinamarca.

Con gorras y banderas de Groenlandia, han pedido al inquilino de la Casa Blanca "que se vaya a casa".

"Es absolutamente increíble ver que tanta gente viene a apoyarnos. No puedo contener las lágrimas", ha declarado una portavoz de la organización convocante, Uagut, Julie Rademacher. La asociación representa a groenlandeses en Dinamarca.

Oposición en EEUU a Trump

Toda esta batalla económica que se está barruntando ha llegado mientras un grupo de once senadores y congresistas de EEUU en Dinamarca, entre los que hay dos republicanos (partido de Trump) se encuentran en Dinamarca. Y, desde allí, han recordado al presidente estadounidense que Groenlandia es un "amigo".

"Durante 225 años, Estados Unidos ha sido bendecido con un aliado y socio leal y confiable", ha afirmado el senador demócrata Chris Coons.

Desde allí han constatado, argumentan, que en Dinamarca están dispuestos a dialogar y a llegar a acuerdos comerciales con Estados Unidos: "El reto es que estos acuerdos se hagan de una forma totalmente respetuosa con la soberanía danesa y la alianza de la OTAN"

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.