El bar incendiado en los Alpes suizos no había sido inspeccionado en los últimos cinco años

Un cartel del bar 'Le Constellation' tras el incendio y la explosión durante una fiesta de Nochevieja

Los detalles El alcalde de Crans Montana, Nicolas Féraud, ha reconocido este martes que no tiene una explicación del incumplimiento de las normas vigentes, que establecen un control anual de la seguridad de los establecimientos públicos.

La seguridad del bar de la localidad alpina de Crans Montana donde se produjo el trágico incendio en Nochevieja en el que murieron 40 jóvenes no había sido controlada en los últimos cinco años, según ha confirmado este martes el alcalde de la comuna afectada, Nicolas Féraud. En una conferencia de prensa, el edil ha reconocido que no tiene una explicación del incumplimiento de las normas vigentes, que establecen un control anual de la seguridad de los establecimientos públicos.

El bar 'Le Constellation' tenía capacidad para cien personas en el subsuelo, donde se desarrollaba la fiesta de Nochevieja cuando empezó a incendiarse, y otros cien en la terraza cubierta, pero se desconoce si en el momento de la tragedia había superado esa capacidad, según han señalado hoy las autoridades, por lo que, por lo pronto, no se puede apuntar al exceso de aforo como un factor en la tragedia.

Al respecto, numerosos testigos que estaban en la zona en el momento del incendio han indicado que cuando comenzó a propagarse el fuego había una muy larga cola de jóvenes esperando para ingresar al local en los alrededores del mismo.

Crans Montana prohíbe las bengalas en locales

Además de anunciar las primeras conclusiones tras cinco días de investigación, el Ayuntamiento de Crans Montana ha anunciado la puesta en marcha de medidas para evitar que se repita la tragedia. Entre ellas, la más destacada es la prohibición total de usar cualquier tipo de dispositivo pirotécnico en el interior de establecimientos públicos.

El uso de bengalas adheridas a botellas, que fueron prendieron el techo recubierto de un espuma acústica, fue el origen de un incendio que ya es una de las peores tragedias de la historia del país helvético.

