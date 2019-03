Un niño testigo del tiroteo: "Las balas volaban por todas partes"

Una testigo ha declarado que un profesor de la escuela le salvó la vida, que "las balas silbaban y el profesor me arrastró, me llevó junto a un grupo de niños y me refugió en su clase". También ha dicho que está "muy agradecida porque el profesor me ha salvado la vida".

Varios alumnos de la escuela 'Sandy Hook' han sido escoltados fuera de las instalaciones educativas por los profesores. Un niño, testigo presencial del tiroteo, ha declarado que "las balas volaban por todas partes".

Así mismo, el mismo niño ha dicho a los medios que escuchaba ruidos "como si alguien diera golpes a la puerta". Algunos presentes han comunicado que hubo varias decenas de disparos y que la mayoría fueron en las aulas de educación infantil.