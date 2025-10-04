Ahora

Así es la cárcel de Ketziot, la prisión donde se encuentran los españoles detenidos en la Flotilla: "No es extraño que haya serpientes"

Los detalles Kayed Hammad, palestino que ha estado en dicha prisión, ha recordado cómo era una cárcel donde ahora se encuentran encerrados todos los españoles detenidos de la Global Sumud Flotilla.

Los casi 500 integrantes de la Flotilla, entre ellos alrededor de 50 españoles, han sido encarcelados en la prisión israelí de Ketziot a la espera de tramitar unas deportaciones a sus países de origen que ya se están realizando. Una cárcel de la que se puede ver una parte gracias al ministro ultra Itman Ben-Gvir.

En un vídeo publicado en redes sociales, el ministro ha mostrado las instalaciones de Ketziot de las que se siente, evidentemente, muy orgulloso. Con una sonrisa de oreja a oreja pasea feliz y satisfecho por su cárcel de máxima seguridad situada en pleno desierto. Algo que según Kayed Hammad, palestino que estuvo retenido allí, endurece aún más su situación allí.

"El calor es asfixiante y, cuando viene la noche, el frío es terrible y necesitas todas las mantas son necesarias para no morir de frío", explica a laSexta.

Él estuvo varios meses tras esos muros cuando todavía la cárcel no era más que un puñado de tiendas y se encontró vecinos inesperados: "No es extraño que haya serpientes, arañas...La comida... bueno, para mantenernos vivos". Han pasado muchos años desde que pasó por allí, pero todavía recuerda sus duras condiciones y las torturas: "Sentado en una silla pequeña y una vez que uno quiere ponerse de pie, no hay manera. Con las esposas se puede quedar uno colgado de pie".

Ahora, los españoles miembros de la Global Sumud Flotilla también están allí, como Rafa Borrego, quien hablaba así de las cárceles israelíes antes de ser interceptado: "Ya que vamos a pasar por la cárcel seguramente, qué mejor momento para recordar a los grandes olvidados: los presos palestinos".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores ha confirmado este sábado que los detenidos han recibido ayuda consular, pero los familiares de los retenidos están preocupados: "No se reportan lesiones físicas ni malos tratos graves, pero sí privaciones del sueño y humillaciones".

