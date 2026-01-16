La aritmética parlamentaria vuelve a arriesgar las intenciones de Sánchez: ni los socios ni el PP harán fácil el envío de tropas a Groenlandia

El contexto La minsitra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado que la ORAN "sabe que cuenta con España", así como "con sus ejércitos".

Si bien España no se cierra al envío de militares a Groenlandia junto a otros aliados europeos, la cuestión es con qué grupos pretende aprobarlo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. Y es que tanto la Cámara Baja como el Senado tienen que dar su respaldo. Entonces, cabe preguntarse si en este caso sí puede confiar en el Partido Popular (PP) o, incluso, si cuenta con el apoyo de sus socios de coalición Sumar. Así está, de momento, la aritmética parlamentaria.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantiene la puerta abierta al envío de tropas españolas a la isla ártica: "Un mensaje muy especial para la Alianza Atlántica: sabe que cuenta con España, que cuenta con sus ejércitos. Apostamos por la autononía estratégica de Europa", ha asegurado la socialista.

Eso sí, se trataría de una misión únicamente de vigilancia, que además, no podría desempeñar cualquiera. Precisamente, en España, el más preparado es el grupo de Alta Montaña conocido como 'América 66' y especializado en combates en terrenos árticos. De esta manera, está preparado para soportar temperaturas extremas, como los 44 grados bajo cero que podrían encontrar en la Región Norte y del Ártico.

Para su movilización, como se avanzaba unas líneas más arriba, Sánchez necesita el aval del Congreso y aunque el presidete 'popular', Alberto Núñez Feijóo, cree que Europa debe defenderse, parece que los suyos no se lo van a poner nada fácil al Ejecutivo. De hecho, le aconsejan directamente que convenza a su socios.

"Si tiene usted un Gobierno y cree usted que tiene mimbres para gobernar le van a apoyar. No le hace falta el voto del Partido Popular", ha asegurado el diputado 'popular' Manuel Cobo. El problema es que ni los socios de investidura de Sánchez parecen partidarios al despliegue militar en Groenlandia.

De hecho, Sumar apoya presionar a EEUU, pero no de esta manera: "Creo que lo que le toca es presionar a través de la diplomacia y presionar, por ejemplo, a través de todo lo que tiene que ver con acuerdos comerciales", ha explicado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Llegados a este punto, no obstante, que Sánchez podría aprobar la misión justificando razones de máxima urgencia, aunque seguiría necesitando el respaldo del Congreso aunque fuera a posteriori.

