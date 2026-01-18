Alemania retira a sus 15 soldados desplegados en Groenlandia tras el anuncio arancelario de Donald Trump

¿Qué ha pasado? Un portavoz del Ejército teutón ha confirmado que los soldados están rumbo a Copenhague apenas dos días después de llegar a Nuuk. Según 'Bild', su salida se ha producido sin previo aviso.

Apenas dos días han estado los 15 militares de Alemania en Groenlandia. Apenas 48 horas, desde que llegasen a Nuuk el viernes en una "misión de reconocimiento". Después del anuncio de Donald Trump de imponer aranceles del 10% en febrero y del 25% en junio a los países que envíen soldados a la isla, dependiente de Dinamarca, los teutones han retirado a sus tropas.

Así lo ha confirmado un portavoz del Ejército germano tanto a la agencia DPA y al periódico 'Der Spiegel', donde afirma que los 15 militares están ya rumbo de Copenhague, la capital danesa.

Según expresan fuentes del diario 'Bild', la salida de las tropas alemanas se ha producido sin previo aviso tras estar desplegados apenas 48 horas en la isla.

Se ha producido tras los avisos de Trump. Tras ese nuevo movimiento del estadounidense para quien ose interponerse en sus planes con Groenlandia. Entre ellos, Alemania, que incluso llegó a poner sobre la mesa la idea de enviar a los Eurofighter y a los P-8 Poseidon al lugar. Ahora, todos sus militares se han marchado.

Porque Trump dijo que iban a hacer algo "por las buenas o por las malas". Porque el estadounidense ya dijo que la opción de los aranceles para quien le llevase la contraria con Groenlandia estaba en la mesa. Y lo ha cumplido, con el anuncio del 10% en febrero y con la opción de que aumenten al 25% en junio.

Trump se mofa de Dinamarca

Aranceles que seguirán vigentes, dice, hasta que no haya un acuerdo para "la compra total" de la isla más grande del mundo": "Hemos subvencionado a Dinamarca, a todos los países de la UE y a otros durante muchos años sin cobrarles aranceles ni otra forma de remuneración".

Y, de nuevo, China y Rusia, que dice Trump "quieren Groenlandia" ante una Dinamarca que "no puede hacer nada al respecto". "Cuentan con dos trineos tirados por perros, uno añadido ahora. ¡La paz está en juego! Solo EEUU, bajo la presidencia de Trump, puede participar en este juego. Nadie tocará este sagrado pedazo de tierra. La seguridad nacional de EEUU y del mundo está en juego".

Europa, firme

Ante esto, Europa sigue manteniendo el pulso. Sigue reaccionando a las ambiciones expansionistas de Donald Trump. "La UE será muy firme en la defensa del derecho internacional, sea donde sea y, por supuesto, empezando por el territorio de los Estados miembros", ha expresado Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo.

Y es que no descartan más reuniones y del más alto nivel además de la convocada de urgencia ante los aranceles de Trump. Así lo ha afirmado Emmanuel Macron, presidente francés, quien afirma que su país "está comprometido con la soberanía y con la independencia de las naciones": "Esto guía nuestras decisiones. Por eso decidimos participar en el ejercicio organizado por Dinamarca y por Groenlandia".

"Ninguna intimidación ni amenaza podrá influir ni en nosotros, ni en Ucrania, ni en Groenlandia ni en ningún otro país del mundo. Estas amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Vamos a responder de forma unida y coordinada si esto se confirma", ha añadido Macron.

El galo está siendo el líder europeo más activo, con un Keir Starmer que califica de "error" la decisión de Trump y que ha reiterado que Groenlandia "es un asunto de los groenlandeses y los daneses".

"Hemos dejado claro que la seguridad en el Ártico es importante para la OTAN. Los aliados deberían hacer más juntos para abordar la amenaza de Rusia. Aplicar aranceles es una equivocación", ha afirmado.

Hasta Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, no comparte la decisión del estadounidense: "Es un error. No estoy de acuerdo. Creo que es importante dialogar entre nosotros y evitar una escalada".

Porque los aranceles de Trump están ya en el tablero de juego de Groenlandia. Porque el republicano va a usar la economía como arma para conseguir hacerse con la isla dependiente de Dinamarca. Un 10% ahora; un 25% en junio. Así será según ha informado en caso de que alguien se oponga a su gran deseo. De que alguien le diga 'no' y mande tropas al Ártico.