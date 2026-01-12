Alemania insiste en que los aliados de la OTAN trabajen juntos tras su reunión con Rubio en plena tensión por Groenlandia

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, se reúne con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en Washington.

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha afirmado este lunes tras su reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que los aliados de la OTAN deben colaborar para garantizar la seguridad. La reunión se ha celebrado en un contexto de creciente tensión por la insistencia de EEUU y su presidente, Donald Trump, en anexionarse Groenlandia.

"Solo fortaleceremos la seguridad en el Atlántico Norte si trabajamos juntos, solidarios y unidos", ha declarado el ministro alemán, quien ha añadido que Groenlandia y Dinamarca deben decidir el futuro de la isla, según ha informado Reuters. Wadephul ha agregado que Groenlandia, China y Rusia están interesados en la zona ártica, por lo que "es asunto de la OTAN proteger nuestros intereses".

Wadephul ha afirmado que sus conversaciones con Rubio han sido amistosas e intensas y que han subrayado la importancia de la Alianza entre los países europeos y Estados Unidos. Sin embargo, ha coincidido con otros políticos europeos al rechazar la intención declarada de Trump de tomar el control de Groenlandia, desafiando a sus aliados de la OTAN.

El impasse sobre Groenlandia ha alimentado los crecientes temores en Europa sobre el futuro de la alianza de la OTAN, que, según la primera ministra danesa Mette Frederiksen, llegaría a su fin si Estados Unidos se apoderara de la isla.

La OTAN debate la posibilidad de fortalecer la seguridad en el Ártico

En el contexto de tensión surgido por las pretensiones del presidente estadounidense de anexionarse Groenlandia, la OTAN debate la posibilidad de fortalecer la seguridad en el Ártico, según ha confirmado este lunes un portavoz del Gobierno alemán. "En el marco de la seguridad transatlántica, el Ártico tiene un papel creciente y dentro de la OTAN se discute fortalecer esta zona", ha declarado antes de la reunión el portavoz adjunto del Ejecutivo, Sebastian Hille, en una rueda de prensa ordinaria en Berlín, al ser preguntado por la posibilidad de enviar tropas al territorio autónomo danés.

Hille ha asegurado que Alemania "participa activamente" en estas conversaciones y ha destacado que "básicamente cualquier diálogo diplomático para tranquilizar la situación" es motivo de satisfacción. "Precisamente porque la seguridad en el Ártico se vuelve cada vez más importante, quiero aprovechar mi viaje para debatir cómo podemos asumir esta responsabilidad conjuntamente dentro de la OTAN, dadas las rivalidades antiguas y nuevas en la región por parte de Rusia y China", señaló Wadephul antes de partir a EEUU.

También la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, señaló anoche en un mensaje en Instagram que "una presencia militar incrementada de forma significativa tendrá un impacto real en nuestra seguridad, tanto en el Ártico como para Europa y EEUU". El diario británico 'The Telegraph' había adelantado este domingo que el primer ministro británico, Keir Starmer, está manteniendo conversaciones con aliados europeos sobre un posible despliegue militar en Groenlandia, en el marco de una eventual misión de la OTAN destinada a reforzar la seguridad en el Ártico.

La iniciativa, que comenzó a debatirse el pasado jueves en Bruselas, busca responder a las preocupaciones expresadas por Trump sobre la posible acción de Rusia o China en la región, que ha usado como argumento para justificar la supuesta necesidad de una anexión de Groenlandia. De acuerdo con 'The Telegraph', jefes militares están elaborando planes preliminares para una posible misión aliada, que podría incluir tropas, buques y aeronaves, con participación de varios países europeos, entre ellos el Reino Unido.

Un portavoz del Ministerio de Defensa, Mitko Müller, ha indicado este lunes que por el momento no hay planes de estacionar tropas alemanas en Groenlandia, pero ha subrayado que Berlín ha demostrado en los últimos meses que la defensa del Atlántico Norte y del Ártico forma parte de los intereses de Alemania. Müller ha resaltado además que la cuestión de la seguridad en el Atlántico Norte debe ser abordada siempre desde una perspectiva multilateral.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, abrió este lunes la puerta a reforzar la seguridad de Groenlandia si Dinamarca considera que está en riesgo. "Si en torno a Groenlandia o en el Ártico hay en estos momentos elementos o situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad atlántica, yo estoy seguro de que todos lo podríamos analizar y si hay que reforzar la seguridad se reforzaría", ha manifestado tras participar en un coloquio en el centro Ateneo de Madrid.

