La alcaldesa de Nuuk denuncia las amenazas de Trump a Groenlandia: "Está generando preocupación y ansiedad a mucha gente"

Pese a tener apenas 20.000 habitantes, Nuuk está recibiendo en los últimos días las miradas de medio mundo. La capital de Groenlandia, que hasta hace unas semanas presumía de ser una de las ciudades más tranquilas del mundo y vivía ajena a las crecientes tensiones en el tablero geopolítico, está hoy repleta de cámaras de televisión y abriendo todos los informativos al poner Donald Trump el foco en la isla ártica como su próximo gran objetivo tras lograr el pasado 3 de enero la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Esta expectación ha afectado, y mucho, a los habitantes de Nuuk, que, según relata su alcaldesa, Avaaraq Olsen, viven con temor los bandazos de la Administración Trump. "La atención de los medios internacionales combinada con lo preocupante que es la situación actual lógicamente genera un aumento de la preocupación y de la ansiedad entre mucha gente", relata la edil en declaraciones a la Cadena SER.

No obstante, Olsen apela a la calma y pide a sus convecinos no caer en las provocaciones del líder republicano. "Es importante mantenernos firmes y continuar con nuestra vida pacífica", sostiene, recordando a los vecinos la importancia de mantener un la calma y de fomentar la convivencia pacífica y la unidad.

"Es un tiempo extraño y lleno de desafíos, pero las comunidades groenlandesas se han construido sobre la base de la resiliencia, el respeto mutuo y la estabilidad", concluye Avaaraq Olsen, argumentando así su voluntad de permanecer en Dinamarca y de frenar las hostilidades con Estados Unidos.

El Gobierno de Groenlandia ni se plantea pertenecer a EEUU

El gobierno autónomo de Groenlandia afirmó este martes estar dispuesto a admitir un mayor despliegue de la OTAN en su territorio para evitar así una invasión por parte de Estados Unidos y descartó que su población vaya a optar por "la resistencia", en caso de que aquella se produjera, ha declarado este martes Naaja Nathanielsen, ministra groenlandesa de Negocios, Recursos Naturales, Energía, Justicia e Igualdad de Género.

En rueda de prensa en Londres tras una reunión con el Intergrupo Parlamentario de apoyo a Groenlandia en el Parlamento de Westminster, Nathanielsen aseguró que "a nuestra gente le quita el sueño, están preocupados por las amenazas (estadounidenses) de compra o de anexión de Groenlandia, que causan una enorme preocupación sobre el futuro". No obstante, puntualizó que "no tenemos intención de convertirnos en americanos. Somos sus aliados pero no nos vemos como estadounidenses".

"Nos sentimos traicionados, esa retórica agresiva (...) cuando no hemos hecho nada para que abone la idea de que Groenlandia es parte de los intereses de Estados Unidos. No es algo que nos merezcamos, ni algo que viéramos venir", recalcó Nathanielsen. Sin embargo, la ministra no quiso replicar a esa retórica estadounidense con la misma hostilidad, sino que se mostró abierta a tratar con el gobierno del presidente Donald Trump un refuerzo en la seguridad de la isla, así como una apertura a las inversiones en materias mineras y energéticas, con exclusión del uranio.

