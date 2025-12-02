La AfD expulsa a Alexander Eichwald, el ultraderechista de sus juventudes que reencarna a Hitler

Los detalles Alexander Eichwald ha copiado las formas e incluso la dicción de Hitler, pronunciando las erres como lo hacía el Führer. Lo ha hecho intencionadamente. Ha sido tan escandaloso que ni siquiera ha gustado a su propio partido, que lo ha expulsado.

Alexander Eichwald, aspirante a liderar las juventudes del partido ultra alemán AfD, generó controversia al imitar a Adolf Hitler en su discurso, utilizando gestos exagerados y una pronunciación marcada de la letra "r". A pesar de sus intentos por justificar su dicción debido a sus orígenes rusos, muchos dentro de su propio partido, incluido Justus Janzen, lo criticaron severamente, sugiriendo incluso que podría ser un infiltrado. La polémica llevó a su expulsión del partido. Eichwald, de 30 años y antiguo cantante de hip hop conocido como Alex Oak, ha causado un revuelo sin precedentes en la AfD.

Con una imagen histriónica, gestos desmesurados y una fuerte pronunciación de la letra erre, Alexander Eichwald, candidato a dirigir las juventudes del partido ultra alemán AfD, copiaba descaradamente a Adolf Hitler. Tanto en estilo, como en discurso.

"Es y sigue siendo nuestro deber nacional proteger la cultura alemana de la influencia extranjera", aseguraba el ultraderechista. La sala se llenaba de más y más fantasmas nazis a medida que Eichwald encarnaba a Hitler. "La garantía de un futuro en el que ningún niño alemán vuelva a sentirse avergonzado de ser alemán", decía.

Hasta tal punto, que los propios ultras se sentían incómodos. "Oye, Eichwald, tengo una buena pregunta. ¿Eres un agente infiltrado de la República Federal de Alemania? De otro modo no se puede entender", le espetaba Justus Janzen, miembro de las Juventudes de la AfD.

Eichwald, con solo dos meses en la AfD, justificaba su forma de decir la erre con sus orígenes rusos. Y aunque juraba y perjuraba que no estaba imitando a Hitler, no le creen. "Ha hundido en el barro a todos", señalaba Michel Shneidermann, de AfD.

Ni las protestas contra el congreso ultra han hecho tanto daño como Eichwald. Un hombre de 30 años, antiguo cantante de hip hop, que ha publicado varias canciones en Alemania haciéndose llamar Alex Oak. El desconcierto en la AfD es tal que ponen tierra de por medio. Esta misma mañana han decidido expulsarlo.