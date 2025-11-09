Ahora

Miles de pasajeros afectados

Aeropuertos estadounidenses superan por segundo día los 1.000 vuelos cancelados por el cierre del Gobierno de Trump

Los detalles Los aeródromos más afectados por la escasez de controladores aéreos son los de Hartsfield-Jackson (Atlanta), el Newark (Nueva Jersey), Charlotte (Carolina del Norte), el John F.Kennedy de Nueva York y el Internacional de Chicago.

Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul en Minneapolis, Minnesota.Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul en Minneapolis, Minnesota.REUTERS
El cierre del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, y la falta de consenso en el Congreso han afectado a los pagos de los controladores aéreos, quienes han decidido abandonar sus obligaciones hasta que se de una solución. Es por ello que los aeropuertos del país se han visto gravemente afectados, motivo por el que se han cancelado y retrasado miles de vuelos por segundo día consecutivo.

De acuerdo con el portal de seguimiento Flightaware, ya se han registrado 1.526 vuelos cancelados a lo largo del día, siendo los aeropuertos de Hartsfield-Jackson (Atlanta), el Newark (Nueva Jersey), Charlotte (Carolina del Norte), el John F.Kennedy de Nueva York y el Internacional de Chicago los más afectados por el momento.

La falta de controladores provocó 6.570 vuelos retrasados entre los que destacan las terminales del área de Atlanta, Chicago y Nueva York. Los viajes que llegan al Kennedy lo hacen con un retraso medio de más de dos horas y media, y las salidas unos 100 minutos tarde.

Por otra parte, los que aterrizan en Newark sufren un retraso medio de más de cuatro horas y en el Aeropuerto LaGuardia de en torno a una hora, según informó CNN. Las aerolíneas que más se han visto afectadas por retrasos son American Airlines, Southwest, United, Delta y Jetblue.

A lo largo de este sábado la Administración Federal de Aviación (FAA) ha informado de paradas temporales de las operaciones en tierra en la terminal de Chicago y en el JFK por la falta de personal. Este caos ha provocado que el Departamento de Transportes ordenara reducir hasta en un 10% el tráfico aéreo en el país, recortes que podría aumentar hasta un 20% si la situación no mejora para la próxima semana, según explicó el Gobierno.

Los controladores son trabajadores esenciales, por lo que aunque no reciban su salario están llamados a presentarse en sus puestos de trabajo, sin embargo, unas 2.000 personas se han dado de baja alegando diferentes motivos.

Por su parte, el secretario de Transportes, Sean Duffy, alertó que la situación irá a peor de no desbloquearla antes del martes, cuando está previsto un nuevo pago a los controladores que no llegará si no se abre el Gobierno. El Senado sostuvo este sábado una sesión para intentar llegar a un acuerdo que ponga fin al cierre más largo de la historia del país y tras no lograrlo continuará mañana.

