El aeropuerto de Múnich reanuda los vuelos tras los últimos avistamientos de drones en cielos alemanes

El aeropuerto de Múnich, en una imagen de archivo

El contexto La aparición de estos aviones no tripulados provocaron que 46 vuelos no pudieran despegar, mientras que 23 vuelos que llegaban fueron desviados y 12 vuelos con destino a la ciudad alemana fueron cancelados, lo que afectó a unos 6.500 pasajeros.

Diferentes avistamientos de aviones no tripulados obligaron al aeropuerto de la ciudad alemana de Múnich a paralizar todos sus vuelos. Horas después, estas actividades han sido reanudadas, según ha confirmado un portavoz de las instalaciones a la agencia DPA.

"La capacidad se está ampliando gradualmente", ha añadido, a la vez que ha aconsejado a los pasajeros que consulten primero el estado de su vuelo con las aerolíneas correspondientes antes de desplazarse hasta el aeropuerto.

Cuando la Policía informó sobre dos avistamientos de drones en la zona de las pistas norte y sur a última hora de este viernes, el segundo aeropuerto más grande de Alemania decidió suspender el tráfico aéreo por segunda noche consecutiva como medida de precaución.

"Los drones se alejaron inmediatamente antes de que pudieran ser identificados", han asegurado. El cierre del viernes se convirtió en el segundo consecutivo después de que otro dron fuera avistado sobre una instalación cercana del ejército alemán (Bundeswehr) este jueves.

Los avistamientos provocaron que 46 vuelos no pudieran despegar, mientras que 23 vuelos que llegaban fueron desviados y 12 vuelos con destino a Múnich fueron cancelados, lo que afectó a unos 6.500 pasajeros.

"No fue un caso aislado"

Aunque se siguen investigando los motivos de los hechos, aún se desconoce quién está detrás de los vuelos con drones. Por su parte, el primer ministro Markus Soeder relacionó el incidente del jueves en Múnich con otros avistamientos de drones en toda Europa.

"Este no fue un caso aislado", declaró a Welt TV. "Es la situación de seguridad a la que nos enfrentamos".