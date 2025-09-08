Ahora

Un adolescente mata a tiros a dos policías y deja otros dos agentes heridos en una comisaría de Turquía

Los detalles El menor, de 16 años, irrumpió en la comisaría con un fusil de caza. Los agentes le hirieron antes de detenerle.

Agentes de la policía turcaAgentes de la policía turcaEFE/Archivo
Un adolescente de 16 años ha atacado este lunes una comisaría en la ciudad turca de Esmirna con un fusil de caza, matando a dos policías y causando heridas a otros dos antes de ser herido y detenido por los agentes.

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, ha confirmado la muerte de dos agentes en el ataque, perpetrado en el barrio de Balçova, en la periferia occidental de Esmirna, la tercera ciudad más poblada de Turquía. Otros dos policías resultaron heridos, uno de ellos grave, y la cadena de informativos NTV asegura que también un civil ha sufrido heridas leves.

El gobernador de Esmirna, Süleyman Elban, ha confirmado a la prensa que el joven no tenía antecedentes judiciales y que vivía en la misma calle donde está situada la comisaría. El ataque, ha detallado, lo cometió con el fusil de caza de su padre.

La emisora 'NTV', por su parte, reproduce informaciones no confirmadas según las cuales el chico había sido detenido anteriormente por un delito no especificado y luego puesto en libertad. Por esta razón, la emisora especula con que el motivo del ataque, aún sin esclarecer, podría ser una venganza por el trato recibido en la comisaría.

Varios fiscales han sido asignados al caso y ya se están investigando las circunstancias del ataque, según el Ministerio de Justicia turco.

