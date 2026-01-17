Ahora

Ministro de Interior de Venezuela

La Administración Trump mantuvo conversaciones con Diosdado Cabello meses antes de la detención de Maduro

¿Por qué es importante? Según ha avanzado la agencia Reuters, funcionarios del gobierno del republicano han mantenido conversaciones con él desde que Trump llegara a la Casa Blanca y se mantienen hasta ahora.

El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, durante una marcha de mujeres del chavismo este martes, en Caracas.El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, durante una marcha de mujeres del chavismo este martes, en Caracas.EFE/ Ronald Peña
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Administración Trump mantuvo conversaciones con Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, meses antes de la detención de Nicolás Maduro, según recoge la agencia Reuters, y los sigue manteniendo hasta la actualidad.

Como recoge el citado medio, funcionarios del gobierno republicano comenzaron los contactos con el ministro del Interior venezolano poco después de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca y los han seguido manteniendo incluso después del arresto del líder venezolano.

Según las fuentes recogidas por Reuters, los funcionarios del presidente estadounidense pidieron a Cabello que no utilizara los servicios de seguridad ni a militantes del partido gobernante bajo su supervisión para atacar a la oposición. Y la realidad es que, desde que se produjera la operación el pasado 3 de enero, el Ejército venezolano apenas ha registrado movimiento.

Eso sí, no han detallado si en dichas conversaciones se abordaron cuestiones sobre el futuro de Venezuela o si el ministro venezolano escuchó las advertencias estadounidenses ya que, públicamente, ha seguido la línea de Delcy Rodríguez de denunciar el "secuestro ilegal" de Maduro.

Una información que choca con la relación que Estados Unidos venía teniendo con Cabello. De hecho, en 2020, EEUU ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por él (luego ascendería a 25 millones) y lo acusó de ser una figura clave del Cártel de los Soles, ese que supuestamente lideraba Nicolás Maduro y por el que la Administración Trump ha justificado su intervención militar.

Además, Cabello figuraba en segundo lugar en la acusación formal contra Maduro por parte del Departamento de Justicia por narcotráfico, aunque Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, ya aseguró que si solo se detuvo al líder venezolano y a su mujer fue por la dificultad de la operación y la necesidad de garantizar su éxito.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Client Challenge
Client Challenge

Las 6 de laSexta

  1. Congresistas de EEUU echan por tierra los pretextos de Trump para anexionar Groenlandia: "No existe una amenaza urgente para la seguridad"
  2. La Administración Trump mantuvo conversaciones con Diosdado Cabello meses antes de la detención de Maduro
  3. IU se arma ante una nueva legislatura y pide "ir más allá" de Sumar: "Necesitamos organizar la esperanza"
  4. Las protestas en Irán disminuyen y su líder señala a Trump como el "culpable" de las muertes: "Es una sedición americana"
  5. La UE culmina 25 años de negociaciones con Mercosur y firma un acuerdo histórico en Paraguay
  6. Julio Iglesias y una denuncia que lo cambió todo: el cantante trata de defenderse ante los terroríficos testimonios de sus extrabajadoras