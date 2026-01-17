La Administración Trump mantuvo conversaciones con Diosdado Cabello meses antes de la detención de Maduro

El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, durante una marcha de mujeres del chavismo este martes, en Caracas.

¿Por qué es importante? Según ha avanzado la agencia Reuters, funcionarios del gobierno del republicano han mantenido conversaciones con él desde que Trump llegara a la Casa Blanca y se mantienen hasta ahora.

La Administración Trump inició contactos con Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, poco después de que Donald Trump asumiera la presidencia, y las conversaciones continuaron tras la detención de Nicolás Maduro, según Reuters. Funcionarios estadounidenses pidieron a Cabello que evitara usar fuerzas de seguridad contra la oposición, y desde la operación del 3 de enero, el Ejército venezolano ha mostrado poca actividad. No se ha aclarado si discutieron el futuro de Venezuela, ya que Cabello sigue denunciando el "secuestro ilegal" de Maduro. Esto contrasta con la oferta de recompensa de EE.UU. por Cabello en 2020, acusándolo de narcotráfico.

La Administración Trump mantuvo conversaciones con Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, meses antes de la detención de Nicolás Maduro, según recoge la agencia Reuters, y los sigue manteniendo hasta la actualidad.

Como recoge el citado medio, funcionarios del gobierno republicano comenzaron los contactos con el ministro del Interior venezolano poco después de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca y los han seguido manteniendo incluso después del arresto del líder venezolano.

Según las fuentes recogidas por Reuters, los funcionarios del presidente estadounidense pidieron a Cabello que no utilizara los servicios de seguridad ni a militantes del partido gobernante bajo su supervisión para atacar a la oposición. Y la realidad es que, desde que se produjera la operación el pasado 3 de enero, el Ejército venezolano apenas ha registrado movimiento.

Eso sí, no han detallado si en dichas conversaciones se abordaron cuestiones sobre el futuro de Venezuela o si el ministro venezolano escuchó las advertencias estadounidenses ya que, públicamente, ha seguido la línea de Delcy Rodríguez de denunciar el "secuestro ilegal" de Maduro.

Una información que choca con la relación que Estados Unidos venía teniendo con Cabello. De hecho, en 2020, EEUU ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por él (luego ascendería a 25 millones) y lo acusó de ser una figura clave del Cártel de los Soles, ese que supuestamente lideraba Nicolás Maduro y por el que la Administración Trump ha justificado su intervención militar.

Además, Cabello figuraba en segundo lugar en la acusación formal contra Maduro por parte del Departamento de Justicia por narcotráfico, aunque Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, ya aseguró que si solo se detuvo al líder venezolano y a su mujer fue por la dificultad de la operación y la necesidad de garantizar su éxito.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.