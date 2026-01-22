Ahora

La Administración Trump lanza una nueva operación antimigratoria del ICE en el estado demócrata de Maine

¿Por qué es importante? El Departamento de Seguridad Interior ha justificado esta medida en que se trata de un estado en el que viven varias comunidades de refugiados.

La administración del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha comenzado este miércoles una operación antimigratoria del ICE en Maine, según ha confirmado este miércoles el Departamento de Seguridad Interior. En definitiva, un nuevo movimiento 'trumpista' para continuar con su vergonzosa política migratoria.

En este sentido, se han justificado en que se trata de un estado en el que viven varias comunidades de refugiados, incluidos somalíes. Una operación que han llamado 'La Caza del Día' y en la que participan más de un centenar de agentes antimigratorios que se centrarán, precisamente, en esas comunidades de refugiados.

Una acción que, sin embargo, no ha pillado de sorpresa a las autoridades de Maine ni a las comunidades de migrantes que allí viven. De hecho, la gobernadora democráta del estado, Janet Milles, ya aseguró la semana pasada que las tácticas agresivas de la Administración Trump "no son bienvenidas".

Esta campaña, además, no es nueva en Trump, pues ya son varias las ciudades y estados dirigidos por demócratas en los que ha aumentado la presencia de agentes antimigratorios. La última fue Minnesota donde se han desplegado hasta 3.000 agentes federales. Todo para, según el republicano, combatir la criminalidad mediante la brutalidad de sus agentes del ICE.

Un año de Trump... y del ICE

De hecho, en el último año de segundo mandato de Trump, estos agentes han llevado a cabo más de medio millón de deportaciones. Todo comenzó el pasado 20 de enero de 2025, cuando Trump aseguró que llevaría la represión a los migrantes "a unos niveles nunca antes vistos".

Desde ese día, su brazo ejecutor comenzó a ir puerta por puerta llevando a cabo arrestos indiscriminados y carentes de humanidad. A propósito, esta Gestapo del siglo XXI actúa con total impunidad, puesto que sus oficiales visten capuchas, gorras y pasamontañas, todo para que sea imposible identificarlos y llevarlos ante la justicia.

