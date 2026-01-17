Ahora

Tensión en EEUU

La Administración Trump investiga a las autoridades de Minnesota por una supuesta "obstrucción" al ICE

Los detalles El Departamento de Justicia ha iniciado una investigación contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, para esclarecer si ambos han entorpecido la labor de los agentes de migración con sus declaraciones públicas contra su actuación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivoEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivoReuters
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Administración Trump, lejos de apaciguar las aguas en el estado de Minnesota, sigue echando leña al fuego. Si las protestas por la muerte de Renee Nicole Good tras un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis continúan más de una semana después de los hechos, ahora el Departamento de Justicia ha iniciado una investigación contra dos altos cargos del estado.

Concretamente, la investigación se cierne contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por una supuesta "obstrucción" a las labores de los agentes federales de migración al rechazar públicamente la presencia de los miembros del ICE en la zona.

Según medios estadounidenses, ambos políticos demócratas han sido citados a declarar por sus palabras sobre las actuaciones de los efectivos del ICE durante las últimas semanas, unas palabras que para el Departamento de Justicia podrían ser constituidas como una interferencia a la labor policial como las que profirió el alcalde Frey: "No os queremos aquí (al ICE). El objetivo declarado de su presencia aquí es generar seguridad y están haciendo justo lo contrario".

Además, ambos también afirmaron sentirse excluidos de la investigación por el asesinato de la ciudadana y expresaron su preocupación de que el Departamento de Justicia no esté realizando un proceso imparcial.

Una citación a declarar que podría suponer también una respuesta a la denuncia presentada por el fiscal general de Minnesota, quien alegó que el incremento de agentes de inmigración constituye una "invasión federal" inconstitucional y viola la soberanía estatal.

"Hace dos días fue Elissa Slotkin (senadora demócrata). La semana pasada fue Jerome Powell (presidente de la Reserva Federal). Antes de eso, Mark Kelly (senador demócrata y veterano del Ejército de EEUU). Usar el sistema judicial como arma contra los oponentes es una táctica autoritaria", ha asegurado el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en redes sociales.

De hecho, ha recordado que la "única persona que no está siendo investigada" todavía es el agente federal que disparó contra Renee Nicole Good.

Por su parte, también Jacob Frey se ha hecho eco de la noticia y ha asegurado que ello no le va a "intimidar" para seguir oponiéndose a las actuaciones del ICE: "Este es un claro intento de intimidarme por defender a Minneapolis, a las fuerzas del orden locales y a los residentes contra el caos y el peligro que esta Administración ha traído a nuestra ciudad. No me dejaré intimidar. Mi enfoque sigue siendo el mismo de siempre: mantener nuestra ciudad segura".

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha informado de la detención de 12 nuevas personas involucradas en las últimas protestas celebradas en la localidad. Y Donald Trump, en su red social Truth Social, no ha descartado una intervención para frenar las manifestaciones "si se ve obligado": "Si me veo obligado a actuar, lo resolveré rápida y eficazmente".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La economía como arma por Groenlandia: la UE golpea a Trump donde más le duele y él amenaza con más aranceles
  2. Un Nobel, una humillación y dos mujeres que quieren liderar Venezuela en una partida en la que Trump decide
  3. De la 'doctrina Monroe' a la 'doctrina Donroe': Trump redibuja un nuevo imperialismo yanki
  4. La represión del ICE pasa factura a Trump: los republicanos y sus más fieles seguidores, cada vez más divididos y con más dudas
  5. Luces y sombras del Irán del sha: una imagen de modernidad bajo una monarquía autoritaria apoyada en una fuerte represión política
  6. Equipo de Investigación desvela con pruebas todo lo que falló en el castillo hinchable de Mislata y habla con los padres de Vera, quien falleció tras la tragedia